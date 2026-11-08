TH thúc đẩy bao bì xanh, mở rộng giá trị kinh tế tuần hoàn

Lãnh đạo TP.HCM tham quan, tìm hiểu không gian trải nghiệm của TH true MILK tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông qua các hoạt động tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 (báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam - PRO Việt Nam - khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai từ năm 2024), doanh nghiệp mong muốn đưa câu chuyện phát triển bền vững đến gần hơn với người tiêu dùng, từ lựa chọn sản phẩm đến ý kiến thức phân loại, tái chế bao bì sau sử dụng.

Đưa tiêu dùng xanh đến gần hơn khách hàng

Tại gian hàng TH true MILK, câu chuyện phát triển bền vững được giới thiệu qua nhiều hoạt động, từ trưng bày, trải nghiệm sản phẩm đến chia sẻ về mô hình sản xuất xanh. Doanh nghiệp cũng giới thiệu hành trình từ đồng cỏ đến bàn ăn, cùng các giải pháp bao bì và quy trình sản xuất hướng đến giảm phát thải.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện TH cho biết các hoạt động tại gian hàng tập trung lan tỏa thông điệp về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp dành ưu đãi mua sắm cho khách tham quan, đồng thời tặng các món quà xanh như túi vải canvas, hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh, khăn tắm sợi tre...

Theo đại diện gian hàng, trong hai ngày diễn ra ngày hội, các sản phẩm được bán với mức giá ưu đãi, thấp hơn khoảng 10% so với giá thông thường bên ngoài, tùy từng mặt hàng. Chẳng hạn, một số sản phẩm sữa hộp dung tích lớn có giá bán tại siêu thị khoảng 45.000-46.000 đồng được điều chỉnh xuống mức thấp hơn tại sự kiện.

Gian hàng TH true MILK giới thiệu các sản phẩm và giải pháp bao bì xanh tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026.

"Chúng tôi cảm nhận được xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng được quan tâm, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ và cư dân đô thị. Bao bì thân thiện hơn với môi trường có thể giúp sản phẩm tiếp cận nhóm khách hàng này, đồng thời tạo thêm cơ hội tương tác thông qua các hoạt động thu gom, tái chế tại hệ thống cửa hàng", lãnh đạo TH chia sẻ.

Tính đến chiều 8-11, gian hàng đã phát khoảng 50 mẫu sản phẩm dùng thử, doanh thu bán hàng đạt gần 4 triệu đồng.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm của TH true MILK tại không gian trải nghiệm trong ngày hội.

TH thúc đẩy bao bì xanh, mở rộng giá trị kinh tế tuần hoàn

Không chỉ là câu chuyện tiếp cận người tiêu dùng tại sự kiện, TH xác định bao bì bền vững là một trong những giải pháp nhằm giảm phát thải trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ thiết kế, sản xuất, phân phối đến thu gom và tái chế sau sử dụng.

Theo doanh nghiệp, bao bì không đơn thuần thực hiện chức năng bảo vệ sản phẩm mà còn là một mắt xích trong kinh tế tuần hoàn, thông qua việc nâng cao khả năng thu hồi, tái chế và tái sử dụng tài nguyên.

Những món quà xanh như hộp thủy tinh được TH true MILK dành tặng khách mua sắm tại sự kiện.

TH cho biết doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh đang nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm lượng nguyên liệu sử dụng, trong đó có nhựa và giấy; đồng thời tăng khả năng tái chế, ưu tiên vật liệu thân thiện với môi trường và tái chế sau tiêu dùng.

Ở khâu vật liệu, doanh nghiệp ưu tiên các loại có khả năng tái chế cao, đồng thời giảm định lượng nhựa, giấy trong bao bì và các cấu phần như chai nhựa, thùng carton, màng co, nhãn dán...

Từ sản phẩm đến bao bì, TH true MILK giới thiệu những nỗ lực hướng đến mô hình sản xuất bền vững.

Các em nhỏ tìm hiểu không gian trải nghiệm của TH true MILK tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Việc sử dụng bao bì xanh, theo doanh nghiệp, giúp tăng tính nhất quán giữa thông điệp phát triển bền vững và hành động thực tế. Với định vị gắn với các giá trị tự nhiên, thân thiện môi trường, TH kỳ vọng những giải pháp này góp phần củng cố niềm tin, gia tăng thiện cảm và tạo sự khác biệt trong nhận diện thương hiệu.

Bên cạnh đó, chủ động chuyển đổi bao bì còn giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn trước các quy định về trách nhiệm tái chế và môi trường, giảm áp lực xử lý chất thải, đồng thời tăng khả năng tham gia vào chuỗi kinh tế tuần hoàn.

Với doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), TH nhìn nhận đầu tư vào bao bì xanh là khoản đầu tư chiến lược thay vì chỉ là chi phí môi trường. Giải pháp này vừa góp phần củng cố uy tín thương hiệu, vừa giúp doanh nghiệp thích ứng với xu hướng tiêu dùng và những yêu cầu ngày càng cao về môi trường của thị trường.

Gian hàng TH true MILK thu hút khách tham quan với các hoạt động giới thiệu sản phẩm và câu chuyện phát triển bền vững.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…