Nhiều giải pháp cho nhà ở xanh được giới thiệu tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh trải nghiệm tại gian hàng của Signify trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong không gian trưng bày của Signify tại Gian hàng Xanh thuộc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 (báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam - PRO Việt Nam - khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai từ năm 2024), hệ thống đèn NatureConnect thu hút sự chú ý của khách tham quan nhờ khả năng tái tạo hình ảnh bầu trời và ánh nắng ngay trong nhà.

Đưa ánh sáng tự nhiên vào không gian khép kín

Khác với các thiết bị chiếu sáng thông thường chỉ tập trung cung cấp độ sáng, NatureConnect Signify được thiết kế theo hướng chiếu sáng lấy con người làm trung tâm (Human-Centric Lighting).

Hệ thống mô phỏng sự thay đổi của ánh sáng tự nhiên theo chu kỳ 24 giờ, từ sắc sáng dịu vào buổi sáng, ánh sáng giàu năng lượng vào giữa ngày đến tông màu ấm hơn khi chiều tối.

Với phiên bản một ô mô-đun, sản phẩm kết hợp ánh sáng và hình ảnh bầu trời nhằm tạo cảm giác về một nguồn sáng tự nhiên trong những không gian thiếu cửa sổ hoặc hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Giải pháp này có thể được ứng dụng tại căn hộ, văn phòng và những khu vực khép kín trong các công trình đô thị.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 thu hút nhiều gia đình có con nhỏ tham gia trải nghiệm - Ảnh: VĂN TRUNG

Bên cạnh thiết kế chiếu sáng, hệ thống còn tích hợp khả năng điều khiển thông qua nền tảng Signify Builder, cho phép người vận hành tùy chỉnh độ sáng và chuyển đổi các kịch bản chiếu sáng theo mục đích sử dụng. Chẳng hạn, cùng một không gian có thể được điều chỉnh ánh sáng để phục vụ hoạt động thường ngày, tổ chức hội thảo, quay video hoặc giới thiệu sản phẩm.

Một điểm đáng chú ý khác là công tắc không dây sử dụng công nghệ EnOcean. Thay vì cần pin hoặc nguồn điện riêng, thiết bị tận dụng năng lượng cơ học phát sinh từ thao tác nhấn để tạo tín hiệu điều khiển hệ thống đèn. Cách thiết kế này giúp giảm nhu cầu đi dây điện, đồng thời linh hoạt hơn khi bố trí hoặc thay đổi vị trí công tắc.

Ông Bùi Minh Thạnh và Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ cùng các vị khách mời tham quan gian hàng Signify tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH





Vật liệu mới thay thế gỗ trong công trình

Không chỉ giải quyết bài toán ánh sáng, việc lựa chọn vật liệu xây dựng cũng là một hướng tiếp cận quan trọng trong thiết kế không gian sống. Tại ngày hội, giải pháp vật liệu xi măng gỗ thuộc Tập đoàn Siam City Cement (Thái Lan) - CONWOOD - giới thiệu dòng sản phẩm kết hợp hình thức vân gỗ với đặc tính của vật liệu xi măng sợi.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, CONWOOD được sản xuất bằng công nghệ Flow-on của Thụy Sĩ, với thành phần gồm khoảng 70% xi măng Thụy Sĩ chất lượng cao và 30% sợi cellulose. Sản phẩm không sử dụng cát và amiăng, được giới thiệu như một lựa chọn thay thế cho gỗ trong nhiều hạng mục xây dựng và trang trí.

Nhờ cấu tạo vật liệu, sản phẩm này hướng đến khả năng chống mối mọt, chống cháy và chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm và tương tác tại các Gian hàng Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Vật liệu này có thể được sử dụng cho nhiều hạng mục từ trần, tường, sàn, diềm mái đến hàng rào, lam che nắng. Ngoài ra, sản phẩm cũng có thể được gia công thành bồn cây, kệ trang trí và các chi tiết nội thất khác, tạo sự đồng bộ giữa không gian bên trong và khu vực ngoài trời", đại diện tại gian hàng chia sẻ

Với bề mặt mô phỏng đường vân gỗ, sản phẩm hướng đến những công trình muốn giữ cảm giác ấm áp, gần gũi với thiên nhiên nhưng cần vật liệu có độ bền và khả năng chống chịu tốt hơn trong quá trình sử dụng.

Theo đó, quy trình sản xuất CONWOOD được quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng ISO 9001, môi trường ISO 14001 và an toàn. Đây cũng là những yếu tố được doanh nghiệp nhấn mạnh khi giới thiệu giải pháp vật liệu tại ngày hội.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công Ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…