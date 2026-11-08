Bất ngờ với hành trình 'đổi đời' cho rác nhựa tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Các mẫu hạt nhựa tái sinh rPET, rHDPE được DUYTAN Recycling trưng bày tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, giới thiệu nguyên liệu phục vụ sản xuất sản phẩm mới - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại gian hàng CTCP Nhựa Tái Chế Duy Tân (DUYTAN Recycling) của Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 (báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam - PRO Việt Nam - khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai từ năm 2024), những mẫu vật từ chai nhựa đã qua sử dụng, mảnh nhựa vụn (PET), hạt nhựa tái sinh đến sản phẩm hoàn chỉnh được trưng bày nhằm giới thiệu các công đoạn tái chế nhựa.

Thông qua các mẫu vật này, khách tham quan có thể tìm hiểu cách chai nhựa sau sử dụng được thu gom, xử lý và đưa trở lại chu trình sản xuất.

Đổi đời cho chai nhựa

Nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Thanh Hương (52 tuổi) có thói quen mang theo bình nước cá nhân mỗi khi ra ngoài, hạn chế sử dụng chai nhựa dùng một lần.

Thói quen này bắt đầu sau khi chị xem những hình ảnh rác thải nhựa ảnh hưởng đến sinh vật biển. Từ đó, chị thường xuyên nhắc nhở người thân giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Tham quan gian hàng DUYTAN Recycling, chị Hương cho biết trước đây chủ yếu quan tâm đến việc hạn chế sử dụng nhựa, chưa tìm hiểu nhiều về công nghệ tái chế chai nhựa thành nguyên liệu sản xuất mới.

"Trước giờ tôi luôn nghĩ cách tốt nhất là hạn chế dùng chai nhựa để giảm rác thải. Đến đây, tôi mới biết chai nhựa đã qua sử dụng còn có thể được tái chế thành chai mới. Tôi thấy yên tâm hơn khi biết có công nghệ giúp tận dụng nguồn nhựa này", chị Hương chia sẻ.

Tương tự, chị Thu Hà (35 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ, TP.HCM) cho biết thường gom chai nhựa bán ve chai nhưng chưa từng tìm hiểu chúng được xử lý như thế nào.

Đông đảo người dân và du khách tham quan, tìm hiểu các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Khi thấy những hạt nhựa tái sinh có thể dùng để sản xuất chai nước mới, tôi khá bất ngờ. Tôi nghĩ mình sẽ chú ý phân loại chai nhựa kỹ hơn sau khi sử dụng", chị Hà nói.

Trong khi đó, anh Hoàng Nam (27 tuổi) cho biết trước đây thường bỏ chung chai nhựa với rác sinh hoạt. "Đến đây tôi mới biết chỉ cần làm rỗng chai, để riêng rác tái chế cũng giúp quá trình xử lý thuận lợi hơn. Đây là việc đơn giản, có thể thực hiện ngay tại nhà", anh Nam chia sẻ.

Khám phá công nghệ tái chế tiên tiến bậc nhất

Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Hoàng Anh cho biết tại ngày hội, DUYTAN Recycling giới thiệu công nghệ tái chế khép kín "Bottle-to-Bottle". Đây là công nghệ tái chế hiện đại bậc nhất hiện tại, xử lý chai nhựa đã qua sử dụng thành nguyên liệu phục vụ sản xuất chai mới.

Theo doanh nghiệp, chai nhựa sau thu gom được phân loại, ép kiện và đưa về nhà máy. Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các thiết bị tách kim loại, tách màu giúp loại bỏ vật liệu không phù hợp.

Những chai đạt yêu cầu tiếp tục được băm, rửa sạch thành vảy PET, sau đó tạo hạt và nâng cao chất lượng bằng công nghệ từ Áo.

Các hạt nhựa được CTCP Nhựa Tái Chế Duy Tân (Duy Tân Recycling) trưng bày tại Gian hàng Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Ngoài công nghệ tái chế, anh Hoàng Anh cho hay DUYTAN Recycling cũng giới thiệu các dòng hạt nhựa tái sinh rPET, rHDPE và rPP phục vụ nhiều lĩnh vực sản xuất.

Trong đó, rPET có thể sử dụng làm chai nước giải khát, bao bì thực phẩm và xơ sợi dệt may; rHDPE được ứng dụng sản xuất chai, can đựng sản phẩm gia dụng.

"Hạt nhựa PET của doanh nghiệp đáp ứng hơn 25 tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn thực phẩm", Hoàng Anh chia sẻ.

Năm 2025, doanh nghiệp cho biết đã thu gom và tái chế hơn 50.000 tấn chai nhựa sau sử dụng, tăng khoảng 15% so với năm trước. Doanh nghiệp hiện có hơn 4.000 điểm thu gom và hơn 300 nhà cung cấp trên cả nước, với khả năng thu gom hơn 200 tấn rác thải nhựa mỗi ngày, quy đổi tương đương khoảng 13 - 15 triệu chai nhựa.

"Chúng tôi kỳ vọng hoạt động giới thiệu quy trình tái chế tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 sẽ giúp người tiêu dùng hiểu thêm về việc phân loại, thu gom chai nhựa sau sử dụng, góp phần đưa nguồn nhựa này trở lại chu trình sản xuất", đại diện DUYTAN Recycling chia sẻ.

Ngày hội Việt Nam Xanh với nhiều trải nghiệm thu hút người dân tới tham quan - Ảnh: VĂN TRUNG

Người dân đổi chai nhựa lấy quà tại ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: VĂN TRUNG

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…