Ông Elon Musk tiếp tục giữ vững vị trí đầu trong bảng xếp hạng tỉ phú thế giới - Ảnh: AP

Hãng thông tấn TASS ngày 28-11 đưa tin tài sản ròng của tỉ phú người Mỹ Elon Musk đã tăng 4,8% chỉ trong 24 giờ, tương đương khoảng 39,7 tỉ USD, theo cập nhật mới nhất từ Chỉ số Tỉ phú Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Điều này giúp khối tài sản của ông Musk vọt lên mức 859 tỉ USD, giúp ông tiếp tục giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới.

Cụ thể, trong phiên giao dịch hôm 27-11 (giờ Mỹ) trên sàn chứng khoán Nasdaq, cổ phiếu của công ty hàng không vũ trụ SpaceX đã tăng 4,83%, đạt mức 133,59 USD/cổ phiếu.

Cùng thời điểm, cổ phiếu của hãng xe điện Tesla cũng chốt phiên ở mức 400 USD/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng 5,22%.

Sự cộng hưởng từ hai mã cổ phiếu này đã giúp tổng giá trị tài sản ròng của vị tỉ phú tăng thêm 4,8% chỉ sau một ngày.

Tài sản của ông Musk chủ yếu gắn với giá trị cổ phần tại các doanh nghiệp do ông sáng lập hoặc điều hành, trong đó có SpaceX và Tesla.

Trước đó hôm 12-6, ông Musk đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có tài sản ròng vượt mốc 1.000 tỉ USD, sau khi SpaceX chính thức thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)

Đợt IPO này huy động hơn 75 tỉ USD, với hơn 555 triệu cổ phiếu được chào bán ở mức 135 USD/cổ phiếu. Trong phiên giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu SpaceX có thời điểm tăng lên 176 USD và chốt phiên ở mức 161,50 USD, tăng gần 20%.

Tuy nhiên đến ngày 24-6, tài sản của ông giảm xuống còn 957 tỉ USD, chấm dứt gần hai tuần giữ vị thế tỉ phú nghìn tỉ USD. Đến tháng 10, tài sản ròng của ông Musk một lần nữa vượt mốc 1.000 tỉ USD.