Tên lửa Falcon 9 của SpaceX mang theo các vệ tinh Starlink v2-mini rời bệ phóng tại Trạm Lực lượng Không gian Mỹ ở Cape Canaveral, bang Florida vào tháng 6-2025 - Ảnh: REUTERS

Ngày 25-11, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) thông báo đã cấp phép cho Công ty Hàng không vũ trụ SpaceX của tỉ phú Elon Musk triển khai mạng lưới gồm 1 triệu vệ tinh làm trung tâm dữ liệu ngoài không gian, nhằm xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ phục vụ nhu cầu sử dụng trên Trái đất.

FCC cho biết việc phê duyệt mạng lưới vệ tinh mang tên Starmind của SpaceX nhằm đáp ứng nhu cầu điện toán trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng nhanh.

Theo giấy phép, SpaceX phải bắt đầu triển khai chương trình chậm nhất vào tháng 11-2033, hoàn thành việc đưa 10% số vệ tinh được cấp phép (tương đương 100.000 vệ tinh) lên quỹ đạo chậm nhất vào tháng 11-2035 và đạt 50% vào tháng 11-2038.

Đây là lần đầu tiên FCC cấp phép cho trung tâm dữ liệu ngoài không gian. FCC cho biết quyết định trên sẽ cho phép SpaceX tiên phong phát triển các công nghệ mới, củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực không gian và AI.

"Bằng cách trực tiếp khai thác năng lượng mặt trời gần như liên tục với chi phí vận hành và bảo trì thấp, các vệ tinh này sẽ tạo ra bước đột phá về hiệu quả chi phí và năng lượng, đồng thời giảm đáng kể tác động môi trường của các trung tâm dữ liệu trên mặt đất", SpaceX cho biết trong hồ sơ gửi FCC.

SpaceX từng xin cấp phép cho 42.000 vệ tinh Starlink trước khi bắt đầu triển khai hệ thống này. Mạng lưới Starlink hiện có hơn 11.000 vệ tinh trong không gian và vẫn đang tiếp tục mở rộng.

Kế hoạch mới của SpaceX đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng giảm chi phí phóng vệ tinh nhờ Starship, tên lửa tái sử dụng thế hệ mới mà công ty đang phát triển.

Tuy nhiên, chưa rõ SpaceX có thực sự đưa 1 triệu vệ tinh vào không gian hay không, khi hiện tại chỉ có 17.000 vệ tinh đang hoạt động.

Theo Hãng tin Reuters, các nhà khai thác vệ tinh đôi khi xin cấp phép số lượng lớn hơn nhu cầu triển khai thực tế nhằm có thêm sự linh hoạt trong quá trình thiết kế hệ thống.

Bản thân SpaceX cũng thừa nhận mô hình này dựa trên những công nghệ chưa được kiểm chứng và có thể không mang lại hiệu quả thương mại như kỳ vọng.