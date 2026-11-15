Video reo hò, phấn khích khi SpaceX dùng 'đũa khổng lồ' bắt tên lửa hai tầng Starship trở về

Khoảnh khắc Starship được 'bắt lại' sau khi trở về từ quỹ đạo được người dân ghi lại - Nguồn: X



Cuộc thu hồi của Hãng SpaceX diễn ra khoảng 15h20 ngày 14-11 tại Starbase, bang Texas (Mỹ), tức khoảng 4h20 sáng 15-11 giờ Việt Nam.

Đây là lần đầu SpaceX bắt được tầng trên Starship sau khi tàu trở về từ quỹ đạo. Trước đó, công ty đã ba lần bắt tầng đẩy Super Heavy, tức phần đưa Starship rời mặt đất.



Trở về sau 14 vòng quanh Trái đất

Chuyến bay thử thứ 15 của hệ thống Starship cất cánh chiều 13-11 giờ Texas. Hệ thống gồm hai phần, với tầng đẩy Super Heavy bên dưới và tàu Starship bên trên.

Theo Reuters, Starship hoàn thành 14 vòng quanh Trái đất trong hành trình kéo dài khoảng 22 giờ rưỡi, đồng thời thả 26 vệ tinh Starlink.

Sau khi rời quỹ đạo, tàu vượt qua quá trình tái nhập khí quyển rồi xuất hiện dưới những đám mây phía trên Starbase.

Trong buổi phát trực tiếp, người bình luận của SpaceX Dan Huot gọi cuộc thu hồi là "mắt xích còn thiếu". Ông thốt lên: "Chúng ta đã bắt được một chiếc Starship".

Khoảnh khắc 'bắt được' Starship - Ảnh: RICARDO ARDUENGO

Tuy nhiên, mục tiêu thu hồi cả hai tầng trong cùng chuyến bay chưa đạt. Tầng đẩy Super Heavy phải chuyển hướng về vùng biển sau khi hủy phương án trở lại tháp phóng.

Theo AP, SpaceX cho biết động cơ tầng đẩy ngừng hoạt động sớm trong quá trình bay trở lại.

Hệ thống dẫn đường xác định nó không ở đúng vị trí và tự động chuyển sang phương án kết thúc chuyến bay trên biển. Nguyên nhân vẫn được điều tra.

Điểm khó của lần thu hồi này nằm ở hành trình trở về của tầng trên. Tầng đẩy Super Heavy quay lại chỉ vài phút sau khi phóng, còn Starship phải giảm tốc từ quỹ đạo và chịu sức nóng trong quá trình tái nhập.

Trong kế hoạch SpaceX công bố, ba vệ tinh mang camera để quan sát tấm chắn nhiệt của tàu, truyền hình ảnh về cho đội điều khiển. Đây là một nguồn dữ liệu phục vụ quyết định có cho Starship trở lại bãi phóng hay không.

Hãng chỉ thực hiện phương án này sau khi kiểm tra các hệ thống cần thiết cho tái nhập, hạ thấp độ cao và tiếp cận tháp.

'Đũa' bắt tàu của SpaceX thế nào?

Toàn bộ quá trình từ quỹ đạo trở về của Starship - Nguồn: SPACEX

Trong quy trình của SpaceX, ở giai đoạn cuối, Starship bật ba động cơ để giảm tốc và xoay từ tư thế nằm ngang sang thẳng đứng.

Số động cơ hoạt động sau đó giảm lần lượt còn hai rồi một trước thời điểm thu hồi.

Động cơ giúp tàu tự đưa mình tới vị trí cần thiết và hạ xuống rất chậm giữa hai cánh tay tháp phóng. Tháp tiếp nhận trọng lượng tàu sau khi động cơ đã hãm phần lớn chuyển động.

Reuters ghi nhận hai điểm đỡ gần phần trên của Starship tựa vào các cánh tay cơ khí đã khép lại. Động cơ tắt, tàu được giữ treo trên cao.

Toàn bộ thao tác đòi hỏi phối hợp giữa hệ thống điều khiển chuyến bay, động cơ và tháp thu hồi.

Mục tiêu SpaceX đặt ra là đưa phương tiện về bãi phóng để có thể chuẩn bị cho chuyến tiếp theo.

Khoảnh khắc 'không tưởng' khi 'bắt được' Starship - Ảnh: ERIC GAY

Cuộc thu hồi nhận được lời chúc mừng của Giám đốc NASA Jared Isaacman. Ông viết trên mạng X: "Gần như phép màu".

Trên mạng, rất nhiều người gửi lời chúc mừng Space X và Elon Musk: "Siêu, quá siêu", "tính toán siêu chính xác"... Thậm chí một bình luận viết: "Với tình hình này thì khả năng 5 năm nữa không còn điện thoại như Musk nói sẽ là sự thật".

Theo SpacePolicyOnline, thu hồi tàu là một phần trong quá trình phát triển hệ thống tái sử dụng.

Phiên bản Starship đổ bộ Mặt trăng vẫn cần được tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo, một kỹ thuật SpaceX chưa trình diễn hoàn chỉnh.

Vì thế, sau cuộc bắt tàu, công ty còn phải kiểm tra mức hư hại, khả năng bay lại và thời gian chuẩn bị giữa các chuyến.

NASA đang tài trợ phát triển phiên bản Starship phục vụ việc đưa phi hành gia xuống Mặt trăng. Trong khi đó, chuyên gia hàng không vũ trụ Clayton Swope, thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), đánh giá thận trọng hơn. Ông nhận xét chuyến bay có kết quả "thành công xen lẫn thất bại", nhưng ghi nhận Starship ít nhất đã vào được quỹ đạo.