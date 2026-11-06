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Trái đất vừa có thêm 'mặt trăng mini' đường kính chỉ 1m

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 1m vừa trở thành vệ tinh tự nhiên tạm thời của Trái đất sau khi bị lực hấp dẫn của hành tinh chúng ta giữ lại.

Trái đất có thêm 'mặt trăng mini', rộng khoảng 1m - Ảnh 1.

Hình minh họa mặt trăng mini 2026 QQ8 - Ảnh: ROBERT LEA

Nhà thiên văn Hungary Krisztián Sárneczky đã phát hiện tiểu hành tinh, được gọi là 2026 QQ8, vào ngày 20-8.

Ban đầu, các nhà khoa học chưa xác định được đây là thiên thể tự nhiên hay rác vũ trụ do con người để lại.

Tuần trước, Trung tâm Tiểu hành tinh thuộc Liên minh thiên văn quốc tế xác nhận 2026 QQ8 là vật thể tự nhiên, không có mối liên hệ với bất kỳ vật thể nhân tạo nào đã biết, theo trang IFLScience ngày 5-11.

Theo các tính toán quỹ đạo, tiểu hành tinh 2026 QQ8 tiếp cận Trái đất hồi tháng 4 và bị lực hấp dẫn của hành tinh chúng ta giữ lại.

Ngày 18-8, nó ở cách Trái đất khoảng 537.000km, tương đương 1,5 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng. Đây là khoảng cách gần nhất giữa 2026 QQ8 và Trái đất tính đến nay.

Thiên thể này không có nguy cơ va chạm với Trái đất và dự kiến thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh xanh vào ngày 13-12, khi cách chúng ta khoảng 1,352 triệu km.

Các nhà thiên văn cho biết những vật thể như 2026 QQ8 mang đến cơ hội nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái đất ở khoảng cách tương đối gần, giúp tìm hiểu quá trình hình thành hệ Mặt trời và hỗ trợ các nghiên cứu bảo vệ hành tinh trước nguy cơ va chạm thiên thể.

Trái đất chỉ có một vệ tinh tự nhiên chính thức là Mặt trăng nhưng đôi khi lực hấp dẫn của hành tinh có thể giữ lại những vật thể nhỏ đi ngang qua.

Các vật thể này được chia thành hai nhóm: mặt trăng mini (mini-moon) và mặt trăng giả (quasi-moon).

Trong đó, mặt trăng mini là tiểu hành tinh hoặc sao chổi thực sự bị lực hấp dẫn của Trái đất bắt giữ, di chuyển theo quỹ đạo quanh hành tinh trong một khoảng thời gian rồi thoát ra không gian.

Ngược lại, vệ tinh giả không bị Trái đất giữ lại bằng lực hấp dẫn. Chúng vẫn quay quanh Mặt trời nhưng có quỹ đạo khiến người quan sát từ Trái đất cảm giác như chúng đang đồng hành với hành tinh của chúng ta.

Theo các nhà nghiên cứu, 2026 QQ8 có thể tiếp tục tiến gần Trái đất theo chu kỳ khoảng 10 năm. Vật thể từng đi qua tương đối gần vào năm 1965 nhưng không bị bắt giữ.

Dự kiến năm 2058, nó sẽ tiếp tục tiếp cận Trái đất, song cũng không đủ gần để trở thành "mặt trăng mini" lần nữa.

Trái đất có thêm 'mặt trăng mini', rộng khoảng 1m - Ảnh 3.Tàu thăm dò Trung Quốc áp sát 'mặt trăng giả' của Trái đất, chụp ảnh cận cảnh đầu tiên

Tàu Thiên Vấn-2 vừa áp sát 'mặt trăng giả' Kamoʻoalewa ở khoảng cách chỉ 20km, chụp những ảnh cận cảnh đầu tiên trước khi thực hiện sứ mệnh lấy mẫu để giải mã nguồn gốc thiên thể này.

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ANH THƯ
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    Chủ đề: mặt trăng giả mặt trăng mini thiên thể Trái Đất

    Dòng sự kiện: Vũ trụ

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