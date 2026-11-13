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Thử thách chưa từng có của SpaceX: Đón bắt cả hai tầng Starship sau chuyến bay vào không gian

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

SpaceX chuẩn bị thực hiện một thử nghiệm chưa từng có: thu hồi cả hai tầng tên lửa - tàu vũ trụ Starship sau khi bay vào không gian thay vì để chúng rơi xuống biển.

SpaceX thử thu hồi toàn bộ hệ thống tàu Starship: Bước tiến lịch sử hay canh bạc đầy rủi ro? - Ảnh 1.

Tầng tên lửa đẩy Super Heavy được di chuyển đến bệ phóng ở bang Texas, Mỹ vào ngày 10-11 - Ảnh: SPACEX/UPI

Nếu thành công, thử nghiệm này có thể mở đường cho hệ thống phóng vũ trụ tái sử dụng hoàn toàn, giúp giảm mạnh chi phí chinh phục không gian.

Tuy nhiên, thử nghiệm cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro kỹ thuật và an toàn, theo Đài CNN ngày 13-11.

Thử thách đưa tàu vũ trụ trở về tháp phóng

Trong chuyến bay thử nghiệm lần thứ 15, SpaceX đặt mục tiêu đưa cả hai phần của Starship, bao gồm phần dưới là tên lửa đẩy Super Heavy và phần trên là tàu Starship, trở về đất liền.

Sau khi được phóng lên vào giờ dự kiến là khoảng 4h45 - 6h ngày 14-11 (giờ Việt Nam), tầng đẩy Super Heavy sẽ tách khỏi tàu Starship để quay lại và được các cánh tay robot trên tháp phóng Mechazilla tại bang Texas, Mỹ đón bắt.

Đây là thao tác SpaceX từng thực hiện trong những chuyến bay trước nhưng chưa áp dụng với phiên bản Starship V3 của lần thử nghiệm này.

Thách thức lớn hơn nằm ở tầng trên, tức tàu Starship cao 52m.

Sau khi tách tầng đẩy, tàu phải tự khởi động động cơ, đạt vận tốc hơn 27.000km/h để đi vào quỹ đạo.

Dự kiến tàu bay khoảng 14 vòng quanh Trái đất trong 22 giờ, đồng thời triển khai 26 vệ tinh Starlink V3.

Khi trở về, Starship phải xuyên qua khí quyển với nhiệt độ bên ngoài có thể vượt 1.000 độ C do ma sát và quá trình nén không khí.

Sau đó, Starship sẽ phải băng ngang qua bờ biển phía tây của Mỹ, tức băng qua đất liền để hướng đến điểm hạ cánh, khác với những lần rơi xuống biển thông thường của các tàu vũ trụ trước đó.

Tiếp đến, tàu Starship phải thực hiện động tác nghiêng thân như cú lật bụng, trước khi điều chỉnh tư thế bằng động cơ và hệ thống điều khiển để đáp chính xác vào các cánh tay robot của tháp phóng.

Rủi ro từ động cơ và hành trình trở về

SpaceX thử thu hồi toàn bộ hệ thống tàu Starship: Bước tiến lịch sử hay canh bạc đầy rủi ro? - Ảnh 2.

Tàu vũ trụ Starship thế hệ tiếp theo của SpaceX được phóng bằng tên lửa Super Heavy V3 từ Texas, Mỹ vào ngày 28-9 - Ảnh: SPACEX/UPI

Các chuyên gia cảnh báo thử nghiệm có thể gặp sự cố.

Trong chuyến bay lần thứ 14 hồi tháng 9, một động cơ của Starship đã ngừng hoạt động sớm, khiến nhóm điều khiển phải cân nhắc việc tiếp tục đưa tàu lên quỹ đạo.

Cuối cùng, tàu vẫn hoàn thành hành trình và hạ xuống Ấn Độ Dương có kiểm soát.

Việc đưa một phương tiện lớn như Starship bay qua các khu vực có người sinh sống rồi trở về hạ cánh chính xác càng làm tăng yêu cầu an toàn.

Nếu phát hiện bất thường, SpaceX có thể chuyển hướng tàu xuống vịnh Mexico hoặc kích hoạt cơ chế tự hủy để tránh rơi xuống đất liền.

Theo các chuyên gia hàng không vũ trụ, nếu đạt kết quả tích cực, SpaceX có thể tiến gần mục tiêu chế tạo tên lửa tái sử dụng hoàn toàn trong 2 - 3 năm tới.

Công nghệ này được xem là bước ngoặt của ngành hàng không vũ trụ. Việc tái sử dụng cả tầng đẩy lẫn tàu vũ trụ có thể giảm đáng kể chi phí mỗi lần phóng, mở rộng khả năng đưa người và hàng hóa lên Mặt trăng, sao Hỏa cũng như triển khai các dự án không gian quy mô lớn.

SpaceX thử thu hồi toàn bộ hệ thống tàu Starship: Bước tiến lịch sử hay canh bạc đầy rủi ro? - Ảnh 4.Tầng đẩy tên lửa SpaceX đâm xuống Mặt Trăng sau hơn 1 năm trôi dạt

Dù không ghi lại được khoảnh khắc va chạm, các nhà khoa học cho biết bằng chứng từ kính thiên văn đủ để xác nhận tầng đẩy của tên lửa Falcon do SpaceX chế tạo đã lao xuống bề mặt Mặt trăng.

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    Chủ đề: tên lửa Spacex Tàu vũ trụ starship

    Dòng sự kiện: Vũ trụ

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