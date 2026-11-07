Sinh viên trổ tài làm kimchi, diện Hanbok và chơi trò dân gian Hàn Quốc

Sinh viên trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc - Ảnh: LÊ HUY

Chương trình do Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, Khoa ngoại ngữ tổ chức, phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (KF) và Học viện King Sejong TP.HCM 2, diễn ra ngày 7-11 tại Học Viện Hàng Không Việt Nam (TP.HCM).

Đưa tiếng Hàn gắn với nhu cầu nhân lực ngành hàng không

GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam - Ảnh: LÊ HUY

GS.TS Hà Nam Khánh Giao - Phó giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam - bày tỏ mỗi hoạt động giao lưu văn hóa, mỗi chương trình trao đổi học thuật và mỗi cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu về đất nước, con người của nhau đều góp phần làm cho tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng sâu sắc và bền vững.

Học viện Hàng không Việt Nam xác định ngoại ngữ, hiểu biết liên văn hóa và năng lực hợp tác quốc tế là những yếu tố cần thiết trong đào tạo nhân lực ngành hàng không - lĩnh vực có tính kết nối toàn cầu.

“Đối với ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, học viện định hướng kết hợp năng lực tiếng Hàn với kiến thức văn hóa và môi trường hàng không. Sinh viên không chỉ cần sử dụng thành thạo ngôn ngữ mà còn phải có kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, hiểu văn hóa doanh nghiệp và vận dụng ngoại ngữ vào thực tế nghề nghiệp”, thầy Giao chia sẻ.

GS.TS Hà Nam Khánh Giao cho rằng ngày hội mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm và giao lưu quốc tế cho sinh viên; đồng thời tìm kiếm các hình thức kết nối phù hợp giữa đào tạo ngôn ngữ với nhu cầu của thị trường lao động, phục vụ sự phát triển của ngành hàng không và các ngành Học viện đang đào tạo.

“K-EXPERIENCE DAY 2026 còn là dịp kết nối các cơ sở đào tạo tiếng Hàn tại khu vực phía Nam, tạo cơ hội để các trường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn và tìm kiếm hướng hợp tác trong đào tạo, giao lưu học thuật, tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên”, thầy Giao chia sẻ.

Chuyên đề “How K-Dramas Shape What We Desire: Gender, Stars, and Korean Culture”, GS. Claire Shihhea Lee của Đại học Quốc gia Pusan (Hàn Quốc) - Ảnh: LÊ HUY

Trải nghiệm viết thư pháp Hàn Quốc - Ảnh: LÊ HUY

Khám phá văn hóa Hàn Quốc qua phim ảnh, ẩm thực và trò chơi truyền thống

Đan Thanh (thứ 2 bên trái) cùng các bạn trổ tài làm kim chi - Ảnh: LÊ HUY

Với chuyên đề “How K-Dramas Shape What We Desire: Gender, Stars, and Korean Culture”, GS. Claire Shihhea Lee đến từ Đại học Quốc gia Pusan (Hàn Quốc) phân tích mối liên hệ giữa phim truyền hình Hàn Quốc, giới tính, hình tượng ngôi sao và văn hóa đương đại. Nội dung tập trung vào cách K-Drama truyền tải các thông điệp văn hóa, phản ánh đời sống xã hội và tác động đến nhận thức của công chúng.

Ở chuyên đề “Drivers of Korea’s Industrial Growth - Government, Enterprise, and International Partnership”, GS. Ryu Sang-yun đến từ Đại học Ulsan (Hàn Quốc) trình bày về vai trò của chính phủ, doanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong quá trình phát triển công nghiệp Hàn Quốc, qua đó cung cấp thêm kiến thức về kinh tế và môi trường kinh doanh của quốc gia này.

Bên cạnh các chuyên đề học thuật, sinh viên tham gia hoạt động thực hành làm kimchi cùng diễn giả Kim Eun Ja và tìm hiểu văn hóa ẩm thực Hàn Quốc. Các hoạt động trải nghiệm khác gồm mặc Hanbok, viết thư pháp, chơi các trò chơi truyền thống như tuho, yut, đá cầu, đập giấy và làm đồ thủ công như móc khóa, túi phúc.

Nguyễn Ngọc Đan Thanh - thủ khoa ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc - nói những hoạt động ngoại khóa và giao lưu văn hóa không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế mà còn góp phần mở rộng kiến thức, tăng cường khả năng giao tiếp và kết nối sinh viên với văn hóa Hàn Quốc.

Thanh mong muốn sinh viên tự tin tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, mở rộng kết nối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Việt Nam và sinh viên Hàn Quốc, qua đó hiểu thêm về ngôn ngữ, văn hóa và con người xứ sở kim chi.

"Được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động như làm kim chi, mặc trang phục truyền thống Hanbok và tham gia trò chơi dân gian giúp sinh viên tiếp cận văn hóa Hàn Quốc một cách sinh động, hiểu thêm về phong tục, tập quán và con người Hàn Quốc", Thanh chia sẻ.

Sinh viên thích thú khoác lên mình trang phục Hanbok khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống xứ kim chi - Ảnh: LÊ HUY

Sinh viên hào hứng tự tay làm túi phúc truyền thống, khám phá nét đẹp trong văn hóa thủ công Hàn Quốc - Ảnh: LÊ HUY

Sinh viên hào hứng trổ tài làm kimchi, tự tay thực hiện món ăn truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc - Ảnh: LÊ HUY