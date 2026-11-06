Thêm 13 công nhân, người lao động được kết nạp Đảng

Các công nhân, người lao động ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng ngày 6-11 - Ảnh: C.K

Trước buổi lễ, các đại biểu cùng công nhân, người lao động đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích. Giữa không gian lịch sử từng ghi dấu những năm tháng đấu tranh gian khổ của quân và dân miền Nam, 13 công nhân ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Các đảng viên mới đến từ nhiều đơn vị, doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, các đảng viên mới được trao quyết định kết nạp Đảng và thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt 13 đảng viên mới, anh Ngô Anh Quang, quản lý nhà ga thuộc Xí nghiệp Vận hành, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 chia sẻ, thể hiện quyết tâm tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Tấn Đạt - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM - nhấn mạnh phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn. Đây không chỉ là việc bổ sung lực lượng cho Đảng mà còn góp phần xây dựng đội ngũ công nhân thành phố có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và tinh thần tiên phong trong lao động, sản xuất.

Ông Đạt khẳng định tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, đồng hành, chăm lo, bồi dưỡng và tạo điều kiện để công nhân ưu tú được rèn luyện, trưởng thành, phát huy trách nhiệm tại doanh nghiệp và nơi làm việc.

Đại diện cấp ủy các chi bộ cũng quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, đồng thời trao đổi để các đảng viên mới tiếp tục tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, gương mẫu trong công việc, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP.HCM trao tặng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho các đảng viên mới và tặng quà lưu niệm đến các đơn vị tại xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM trao ảnh Bác Hồ, Bác Tôn đến các đảng viên mới kết nạp - Ảnh: C.K

Được biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổ chức 3 đợt kết nạp Đảng tại các địa chỉ đỏ, gồm Di tích lịch sử Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo) và Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Qua đó, có 64 công nhân, người lao động ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chương trình về nguồn và kết nạp Đảng viên mới tại Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh) - Ảnh: C.K