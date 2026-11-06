Lãnh đạo TP.HCM trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên lão thành

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Quán Cao Sơn Yên trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đảng viên Phạm Anh Liệu - Ảnh: ĐÌNH TÂN

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Dịp này, Đảng ủy phường Chợ Quán đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 đến 19 đảng viên. Trong đó, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chợ Quán - cho rằng kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục củng cố bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ khẳng định Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với lòng trung thành, bản lĩnh chính trị và tinh thần cống hiến của người đảng viên.

Ông cũng mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, uy tín, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn truyền thống cách mạng.

Phó bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM Nguyễn Khoa Hải (bìa trái) và Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Lê Văn Minh (bìa phải) trao Huy hiệu đến 2 đảng viên Nguyễn Văn Khanh và Phan Phước Thi - Ảnh: HOÀNG QUÂN



*Cùng ngày, Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2026.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Khoa Hải - Phó bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM, ông Lê Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Dịp này, Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đó là ông Nguyễn Văn Khanh, đảng viên Chi bộ Trung tâm Đào tạo và Truyền thông và ông Phan Phước Thi, đảng viên Chi bộ Tòa soạn Báo in, trực thuộc Đảng bộ bộ phận báo Sài Gòn Giải Phóng cùng được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Phát biểu chúc mừng, ông Lê Văn Minh cho biết Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên.

Ông Minh đánh giá dù ở vị trí công tác khác nhau, hai đảng viên đều có điểm chung là sự kiên định về lý tưởng, tinh thần trách nhiệm và quá trình cống hiến bền bỉ. Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trân trọng ghi nhận và mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, phẩm chất của người đảng viên, là tấm gương để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM - trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến đảng viên Phan Văn Mao - Ảnh: B.H.

*Cũng trong ngày 6-11, ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM đã đến nhà riêng, thăm hỏi và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến đảng viên Phan Văn Mao (sinh năm 1932, ngụ xã Xuân Thới Sơn).

Ông Trần Văn Tuấn chúc đảng viên Phan Văn Mao luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo; đồng thời động viên gia đình tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp sức xây dựng TP.HCM và đất nước ngày càng phát triển.

Trong ngày 6-11, Đảng ủy phường Nhiêu Lộc, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, trao Huy hiệu Đảng và tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2026. Dịp này, Đảng bộ phường Nhiêu Lộc có 41 đồng chí vinh dự đón nhận Huy hiệu 70, 65, 60, 50, 45, 40, 35, 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên đã trọn đời cống hiến, kiên trung với Đảng, son sắt với nhân dân. Đảng bộ cũng vui mừng khi có 25 quần chúng ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Võ Văn Đức, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường cho biết trải qua hơn một năm thành lập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, dù áp lực công việc rất lớn cùng nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo, cả hệ thống chính trị phường Nhiêu Lộc đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2026 đạt 112,26% dự toán năm, vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Hạ tầng đô thị và chuyển đổi số được chỉ đạo sâu sát, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số "hiệu quả hơn - gần dân hơn". An sinh xã hội được chăm lo toàn diện, giữ vững thành quả không còn hộ nghèo và giảm hộ cận nghèo vượt chỉ tiêu thành phố giao. Phường hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự xã hội, quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng "phường không ma túy" vào năm nay.

Ông Võ Văn Đức - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Nhiêu Lộc - trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên - Ảnh: L.T.