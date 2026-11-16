SCB đưa lãi suất tiết kiệm nhiều kỳ hạn về mức 0%

Biểu lãi suất tiền gửi từ ngày 16-11 tại SCB đồng loạt về mức 0% với hầu hết kỳ hạn - Trong ảnh là Trụ sở cũ của SCB trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn - Ảnh: T.T.D

Lãi suất huy động hầu hết kỳ hạn về 0%

Đây là lần giảm lãi suất thứ 2 của SCB trong vòng một tháng qua. Theo ghi nhận, biểu lãi suất tiết kiệm VND có kỳ hạn thông thường từ không kỳ hạn cho đến có kỳ hạn 1-36 tháng đều ở mức 0% với tất cả hình thức lãnh lãi.

Với gửi tiết kiệm online, tiết kiệm Phát Lộc Tài, lãi suất cũng bằng 0% ở tất cả kỳ hạn.

Riêng khách hàng cá nhân tham gia mở mới sản phẩm "Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường" kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng từ ngày 26-10-2026 lãi suất là 3,7%/năm với kỳ hạn 12 tháng và 8,7%/năm với kỳ hạn 13 tháng. Đây cũng là hai trường hợp hiếm hoi được trả lãi.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại SCB chiều 16-11 - Ảnh chụp màn hình

SCB vẫn thông báo lãi suất cho vay cơ sở là 13%/năm với kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, lãi suất cơ sở trung dài hạn là 12,82%/năm.

Trước đó, vào ngày 26-10, SCB cập nhật lãi suất tiền gửi tất cả kỳ hạn về mức gần với lãi suất không kỳ hạn ở các ngân hàng khác. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng chỉ còn 0,1%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng còn 0,5%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng còn 0,7%/năm.

SCB liên tục thu hẹp mạng lưới, chuyển trụ sở chính

Kể từ khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt tháng 10-2022, SCB đã đưa biểu lãi suất huy động vào nhóm thấp nhất hệ thống.

Bên cạnh đó, SCB cũng áp dụng hạn mức giao dịch Chuyển tiền nhanh Napas 247 dành cho khách hàng cá nhân tối đa 20 triệu đồng/lần/ngày làm việc/Khách hàng kể từ ngày 30-10 khi giao dịch qua Mobile Banking/Internet Banking.

Lãi suất cho vay cơ sở niêm yết tại SCB chiều 16-11 - Ảnh chụp màn hình

Lý do là nhằm tăng cường an toàn giao dịch và bảo vệ tài khoản của khách trước các rủi ro gian lận, chiếm đoạt tài khoản trong giao dịch ngân hàng điện tử.

SCB cũng liên tục đóng cửa chi nhánh và thu hẹp mạng lưới giao dịch cả nước xuống còn 10 điểm giao dịch.

Trước khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, SCB có gần 240 điểm giao dịch, gồm 50 chi nhánh và 190 phòng giao dịch, ở 28 tỉnh, thành phố (trước sáp nhập). Riêng TP.HCM, SCB từng có 16 chi nhánh và 100 phòng giao dịch.

Từ ngày 15-9, SCB cũng chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM sang số 242 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM.