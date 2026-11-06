Lãi suất năm 2027 sẽ ổn hơn?

TS Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Nghiên cứu, Đại học VinUniversity, nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế trung ương - Ảnh: H.N

Dự báo lãi suất sẽ hạ nhiệt từ giữa năm 2027

Tại Diễn đàn Kinh tế MB Economic Insights với chủ đề "Khơi thông nguồn vốn mới, thích ứng nhanh trước biến động" diễn ra vào ngày 6-11, các chuyên gia dự báo thời gian tới lãi suất sẽ bớt "căng".

TS Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Nghiên cứu, Đại học VinUniversity, nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương), cho rằng thời gian qua lãi suất cao vì dòng vốn rất lớn đổ vào công nghệ AI, nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới cũng nâng lãi suất khiến cho giá vốn trên thế giới tăng lên.

Sự kiện bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vừa qua đã truyền đi thông điệp rằng đầu tư vào AI sắp tới sẽ giảm và nguồn vốn ấy có thể sẽ chảy ra bên ngoài nước Mỹ.

Hiện thị trường đang đặt cược về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12, nhưng với sự kiện Đảng Dân chủ Mỹ thắng lưỡng viện Quốc hội vừa qua dự báo thị trường sẽ có những chuyển biến.

"Hiện trần nợ công của Mỹ đang quá cao, áp lực trả nợ rất lớn buộc phải kéo lãi suất trái phiếu xuống để duy trì khả năng trả nợ. Khi chính sách tài khóa "co lại" thì chính sách tiền tệ sẽ phải mở ra. Dự báo năm 2027 khả năng Fed sẽ hạ lãi suất, nếu điều đó xảy ra thì dòng tiền ngoại tệ bắt đầu chảy mạnh vào các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.

Khi dòng ngoại tệ mới chảy vào, Ngân hàng Nhà nước sẽ thuận lợi trong việc mua ngoại tệ nhằm tăng dự trữ ngoại hối và bơm tiền VND ra thị trường mà không phải chịu áp lực tăng lãi suất. Lúc này, cả tỉ giá và lãi suất đều có điều kiện ổn định và hạ nhiệt", TS Anh nói.

Hệ thống ngân hàng không thể đơn độc gánh vác mà cần sự chia lửa từ thị trường vốn

Ông Trần Minh Đạt, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB) - Ảnh: H.N

Tuy nhiên, TS Nguyễn Tú Anh cho rằng chính sách tài khóa phải đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp cho chính sách tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước không thể đơn độc gánh vác việc điều tiết thanh khoản và ổn định vĩ mô.

TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, Thành viên Tổ tư vấn Chính phủ dự báo lãi suất sẽ giảm từ giữa năm 2027, còn trước mắt lãi suất chưa thể hạ nhiệt nhanh.

Còn ông Trần Minh Đạt, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB), cho rằng với chênh lệch huy động và cho vay hơn 1,6 triệu tỉ đồng như hiện nay, để giảm thêm lãi suất cần nỗ lực lớn của hệ thống ngân hàng.

Cũng theo ông Đạt, khi nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số, hệ thống ngân hàng không thể đơn độc gánh vác mà bắt buộc phải có sự chia lửa mạnh mẽ từ thị trường vốn.

Giải pháp căn cơ và hiệu quả nhất hiện nay là tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản và giao thông hạ tầng. Khi dự án lớn được khai thông, dòng tiền không chỉ được giải phóng cho riêng dự án đó mà còn tạo ra hiệu ứng tích cực cho toàn bộ chuỗi cung ứng - từ doanh nghiệp vật liệu xây dựng, nhà thầu thi công cho đến các đơn vị dịch vụ.

Dòng tiền chảy liên tục qua nhiều tầng sẽ tăng tốc độ quay vòng tiền tệ, tạo nguồn thu mới cho doanh nghiệp, từ đó giúp họ hoàn trả nợ vay ngân hàng và tạo ra nguồn tiền gửi mới, giải quyết dứt điểm bài toán thanh khoản và nợ xấu cho toàn bộ hệ thống tài chính.