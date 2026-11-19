Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc với ACV về công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành - Ảnh: A LỘC

Ngày 19-11, Thường trực Thành ủy Đồng Nai có buổi làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành.

Ông Võ Tấn Đức - Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai và ông Nguyễn Đức Hùng - quyền Tổng giám đốc ACV, đồng chủ trì buổi làm việc.

Khai thác sân bay Long Thành theo ba giai đoạn

Theo ACV, sân bay Long Thành được xác định mốc mở cửa chính thức, đưa vào khai thác thương mại từ 0h ngày 24-12-2026.

Kế hoạch khai thác chia thành ba giai đoạn với quy mô tăng dần. Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 24-12-2026 đến hết tháng 3-2027 (lịch bay mùa đông 2026-2027); giai đoạn 2 từ tháng 4 đến tháng 10-2027 (lịch bay mùa hè 2027); giai đoạn 3 từ tháng 10-2027 (bắt đầu lịch bay mùa đông 2027).

Trong giai đoạn đầu, ACV sẽ đưa vào khai thác khu vực cánh tây và trung tâm nhà ga hành khách T1, với sản lượng ban đầu đạt khoảng 6-10% công suất thiết kế (tương ứng 20-30 chuyến bay mỗi ngày).

Giai đoạn này ưu tiên phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn đã được các hãng hàng không đăng ký.

Tại buổi làm việc, ACV cũng đưa ra các nội dung phối hợp trọng tâm với TP Đồng Nai để đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Trong đó có tổ chức giao thông kết nối ngoại cảng và vận tải hành khách; đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và quản lý tĩnh không; phối hợp về y tế, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch.

Về giao thông kết nối, UBND TP Đồng Nai cho biết dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án thành phần 3 đường vành đai 3 TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong tháng 12-2026.

Các dự án đường 25B, 25C sẽ đảm bảo hoàn thành đồng bộ, đưa vào khai thác cùng thời điểm với sân bay Long Thành. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP Đồng Nai cũng đã ban hành kế hoạch hoàn thiện đồng bộ kết nối các tuyến cao tốc và tổ chức giao thông kết nối sân bay.

Đường 25C nối với tuyến kết nối T1 dẫn trực tiếp vào sân bay Long Thành sẽ đảm bảo hoàn thành đồng bộ, đưa vào khai thác cùng thời điểm - Ảnh: A LỘC

Rà soát toàn bộ hệ thống giao thông kết nối sân bay

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh dự án sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn quyết định với mục tiêu đưa giai đoạn 1 vào khai thác trong tháng 12-2026.

Theo ông Đức, thời gian còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Do đó yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các hạng mục xây dựng mà còn phải chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ các điều kiện cần thiết để sân bay vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai đề nghị ACV báo cáo cụ thể mức độ sẵn sàng đưa sân bay vào khai thác cũng như phương án tổ chức khai thác, vận hành.

Trong giai đoạn đầu sân bay Long Thành dự kiến khai thác 20-30 chuyến bay mỗi ngày - Ảnh: A LỘC

Đặc biệt, cần xác định rõ cơ chế phối hợp giữa ACV với chính quyền TP, các lực lượng chức năng và địa phương, đảm bảo khi phát sinh sự cố có đầu mối tiếp nhận, xử lý ngay, không để bị động, lúng túng.

Về giao thông kết nối, ông Đức đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với ACV và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Trong đó chú trọng các tuyến đường 25B, 25C, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến đường kết nối trực tiếp với sân bay.

Vietnam Airlines, Vietjet Air đăng ký khai thác hàng trăm chuyến bay mỗi tuần Căn cứ dữ liệu slot (khung giờ cất, hạ cánh) của Cục Hàng không Việt Nam và kế hoạch đăng ký chính thức của các hãng hàng không, ACV cho biết tổng sản lượng khai thác dự kiến tại sân bay Long Thành từ tháng 12-2026 đến ngày 27-3-2027 đạt tối đa 226 chuyến bay/tuần, gồm 44 chuyến quốc tế và 182 chuyến nội địa. Trong đó Vietnam Airlines đăng ký khai thác các đường bay quốc tế kết nối Long Thành với Bắc Kinh, Quảng Châu, Hong Kong và Manila với tần suất 44 chuyến/tuần. Về nội địa, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội với tần suất 28 chuyến/tuần. Vietjet Air đăng ký khai thác tối đa 154 chuyến/tuần trên năm đường bay kết nối Long Thành với Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và Đà Nẵng. Theo ACV, kế hoạch bay chính thức sẽ được cập nhật lại với các hãng hàng không vào tuần đầu tháng 12-2026.