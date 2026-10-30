Sân bay Long Thành tiến gần thời khắc vận hành ngày 24-12

Các hãng bay đang lên kế hoạch cho ngày đầu khai thác tại sân bay Long Thành - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 30-10, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xác nhận sân bay dự kiến chính thức khai thác từ 0h ngày 24-12.

ACV đã thông báo mốc thời gian này đến UBND tỉnh Đồng Nai, đồng thời đề nghị địa phương phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm sân bay vận hành an toàn, đồng bộ.

Trong giai đoạn đầu, sân bay dự kiến khai thác tối đa 366 chuyến bay/tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Nhà ga sẽ ưu tiên hoàn thiện khu cánh Tây và khu trung tâm, bố trí 4 đảo làm thủ tục check-in.

Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội và một số tuyến quốc tế, trong khi Vietjet tập trung các đường bay nội địa kết nối những trung tâm kinh tế, du lịch lớn.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ đưa vào vận hành vào tháng 12-2026 - Ảnh: T.L.

Đến ngày 30-10, Vietnam Airlines, Vietjet chưa mở bán vé chuyến bay đi, đến Long Thành. Trước đó, Bộ Xây dựng ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách khởi hành từ sân bay Long Thành sẽ trả phí phục vụ 90.909 đồng/người đối với chuyến bay nội địa và 25 USD/người đối với chuyến quốc tế, chưa bao gồm VAT. Mức phí áp dụng cho vé xuất bán từ 0h ngày 1-10-2026.

Phí nội địa tại Long Thành tương đương Tân Sơn Nhất và Nội Bài, trong khi phí quốc tế cao hơn Tân Sơn Nhất 5 USD, ngang mức Nội Bài.

Đáng chú ý, hành khách đã mua vé khởi hành từ Tân Sơn Nhất nhưng sau đó được chuyển sang Long Thành vẫn áp dụng mức phí tại thời điểm xuất vé, không phải trả thêm phần chênh lệch.

Để phục vụ hành khách, ACV đang xây dựng phương án xe buýt, xe trung chuyển kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM và Tân Sơn Nhất, đồng thời đề xuất cơ chế ưu tiên lưu thông trên một số tuyến đường chính.

Sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 16 tỉ USD. Riêng giai đoạn 1 đầu tư khoảng 109.000 tỉ đồng, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

