Rà soát đường giao thông, các tuyến xe... kết nối sân bay Long Thành trước khi khai thác

Các tuyến đường kết nối vào khu vức sân bay Long Thành - Ảnh: THUẬN VĂN

Cụ thể, UBND TP Đồng Nai vừa giao Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, các sở, ngành, UBND các địa phương liên quan làm việc với ACV cùng cơ quan quản lý chuyên ngành hàng không… để rà soát, xây dựng kế hoạch phối hợp chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác vào ngày 24-12.

Theo đó, Sở Xây dựng làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan để rà soát tiến độ, khả năng đáp ứng của các tuyến đường kết nối, đường tiếp cận sân bay và các nút giao liên quan.

Đồng thời xác định các hạng mục cần hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung biển báo, chiếu sáng, tín hiệu giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn trước thời điểm khai thác.

Xác định phương án điều tiết giao thông, xử lý ùn tắc, tai nạn và sự cố, nhất là trong thời gian đầu khai thác và các khung giờ cao điểm.

Về vận tải hành khách, UBND TP Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng làm việc với ACV, các đơn vị vận tải và Sở Xây dựng các địa phương liên quan để xây dựng phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối sân bay với các trung tâm đô thị, bến xe, đầu mối giao thông và khu vực có nhu cầu đi lại.

Đặc biệt, chú trọng kết nối với TP.CM và tổ chức vận tải hành khách liên tỉnh. Trong đó, chú ý lộ trình, điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng, tần suất, thời gian hoạt động, số lượng và loại phương tiện phù hợp với lịch khai thác chuyến bay, nhu cầu đi lại của hành khách và người lao động tại sân bay.

Ngoài ra, Sở Xây dựng xây dựng phương án, vị trí đón, trả khách, công khai thông tin dịch vụ, giá cước, phòng ngừa tình trạng chèo kéo, đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Ứng phó các tình huống khẩn cấp ở khu vực sân bay UBND TP Đồng Nai cũng lưu ý các sở ngành địa phương làm việc với các cơ quan quản lý chuyên ngành hàng không rà soát, thống nhất phương án phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, an ninh trật tự khu vực giáp ranh và trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến kết nối sân bay. Cụ thể, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó tình huống khẩn cấp có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. TP Đồng Nai cũng yêu cầu rà soát công tác quản lý hoạt động của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và các vật thể có khả năng ảnh hưởng đến an toàn bay và có phương án cấp cứu y tế, phòng, chống dịch bệnh…