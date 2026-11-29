Đại diện Saigon Co.op cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Co.opmart Thủ Thừa, chính thức đưa siêu thị vào hoạt động - Ảnh: QUANG VINH

Ngày 29-11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) chính thức khai trương siêu thị Co.opmart Thủ Thừa tại khu đô thị dân cư Agora City, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh.

Thêm tiện ích mua sắm, kết nối thị trường địa phương

Tọa lạc tại khu đô thị Agora City, liền kề trung tâm hành chính và kết nối với các khu công nghiệp, khu dân cư, cùng với quy mô gần 2.000 m², Co.opmart Thủ Thừa được đầu tư không gian mua sắm hiện đại, tổ chức các ngành hàng thiết yếu kết hợp những tiện ích phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi và ăn uống.

Bên cạnh đó, là khả năng phục vụ nhiều nhóm khách hàng, từ các hộ gia đình, người dân địa phương đến cán bộ, nhân viên và người lao động, doanh nghiệp tại khu vực.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh (thứ 4 từ trái qua), ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (thứ 1), ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op (thứ 2), ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op tham quan siêu thị - Ảnh: QUANG VINH

Danh mục hàng hóa tại Co.opmart Thủ Thừa được xây dựng phù hợp với nhu cầu và đặc điểm tiêu dùng tại địa phương, bao gồm các nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia đình.

Trong đó, ngành hàng thực phẩm tươi sống chú trọng các sản phẩm thịt, cá được đóng gói và bảo quản trong tủ mát; đa dạng trái cây nhập khẩu, rau củ quả Đà Lạt cùng các sản phẩm rau củ đóng gói, đáp ứng nhu cầu chuẩn bị bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày của các gia đình.

Các ngành hàng còn lại cũng được tổ chức với danh mục sản phẩm thiết yếu, chú trọng chất lượng, giá trị sử dụng và mức giá hợp lý.

Ngoài các ngành hàng thiết yếu, siêu thị định hướng phát triển tiện ích Kidzone và FnB, bổ sung không gian vui chơi dành cho trẻ em và phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của khách hàng. Sự kết hợp này góp phần mở rộng trải nghiệm tại siêu thị, giúp các gia đình có thêm lựa chọn vui chơi, thư giãn trong quá trình mua sắm.

Co.opmart Thủ Thừa hướng đến mô hình phục vụ tích hợp, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn mang lại những tiện ích thiết thực cho khách hàng - Ảnh: QUANG VINH

"Trước đây, tôi thường phải đi siêu thị Co.opmart ở Bến Lức, khá xa và mất thời gian di chuyển. Nay có siêu thị gần nhà, việc mua sắm thuận tiện hơn, muốn đi lúc nào cũng được. Hàng hóa ở đây cũng đáp ứng nhu cầu của gia đình, từ thực phẩm đông lạnh đến các món chế biến sẵn như bánh bao, mandu", chị Võ Hồng Phương Quyên, người dân xã Hữu Thạnh chia sẻ.

Mở rộng mạng lưới gắn với nâng cao chất lượng phục vụ

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kỳ vọng sự có mặt của một thương hiệu bán lẻ lớn như Co.opmart sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế khác trên địa bàn - Ảnh: QUANG VINH

Co.opmart Thủ Thừa là một bước đi trong định hướng mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại của Saigon Co.op tại các địa bàn giàu tiềm năng. Thay vì chỉ chú trọng gia tăng số lượng điểm bán, doanh nghiệp hướng đến đầu tư có trọng điểm, hiện đại hóa mô hình siêu thị và nâng cao chất lượng phục vụ theo đặc điểm từng địa bàn, điều kiện phát triển kinh tế và nhu cầu tiêu dùng của từng khu vực.

Qua đó, hệ thống từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy vai trò kết nối nhà cung cấp với người tiêu dùng, ưu tiên hàng Việt chất lượng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Sau 30 năm phát triển kể từ dấu mốc Co.opmart Cống Quỳnh ra đời năm 1996, hệ thống Co.opmart từng bước mở rộng mạng lưới và hiện diện tại nhiều địa phương trên cả nước.

Bước vào giai đoạn mới, trước sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao của thị trường bán lẻ, Saigon Co.op xác định tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành và phát triển chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op phát biểu tại buổi khai trương siêu thị - Ảnh: QUANG VINH

Chia sẻ tại buổi Lễ, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành, phát triển chuỗi cung ứng, phát huy nền tảng gắn bó sâu sắc với thị trường và người tiêu dùng trong nước.

"Trong định hướng đó, Saigon Co.op không chỉ hướng đến mở rộng độ phủ của hệ thống, mà còn chú trọng nâng cao chất lượng từng điểm bán, xây dựng mô hình vận hành linh hoạt, hiện đại, lấy trải nghiệm khách hàng làm thước đo và hiệu quả phục vụ cộng đồng làm giá trị phát triển lâu dài", ông Thắng nhấn mạnh.

Nhân dịp khai trương Saigon Co.op triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi với nhiều quà tặng thiết thực, ưu đãi mua sắm và cơ hội nhận giải thưởng giá trị. Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình "Đón ngày mở bán - Quà trao tay", diễn ra từ ngày 24-11 đến 29-11-2026. Theo đó, khách hàng mua sắm với hóa đơn đạt các mức giá trị quy định sẽ nhận được những sản phẩm thiết yếu tương ứng: hóa đơn từ 300.000 đồng được tặng nước rửa chén Co.op Happy chanh sả 750g; từ 600.000 đồng được tặng đường Co.op Happy 1kg; từ 900.000 đồng được tặng dầu thực vật Co.op Select 1L. Chương trình áp dụng cộng dồn hóa đơn chính trong ngày theo thể lệ, tối đa 02 phần quà/khách hàng/hóa đơn. Tiếp nối chương trình mở bán, "Vui mua sắm - May mắn đến nhà" diễn ra từ ngày 24-11-2026 đến 31-12-2026, mang đến cơ hội nhận 15 giải thưởng với tổng trị giá dự kiến 58,8 triệu đồng. Với mỗi hóa đơn mua sắm từ 300.000 đồng, khách hàng nhận 01 vé tham gia chương trình; cứ mỗi 300.000 đồng tiếp theo được nhận thêm 01 vé, tối đa 05 vé trên mỗi hóa đơn. Cơ cấu giải thưởng gồm 01 xe máy điện VinFast Feliz 2025 dành cho giải đặc biệt; 01 tủ lạnh Toshiba Inverter 474 lít cho giải nhất; 03 phiếu mua hàng trị giá 3 triệu đồng/phiếu cho giải nhì và 10 xe hàng trị giá 1 triệu đồng/xe cho giải ba. Chương trình dự kiến tổ chức rút thăm ngày 1-1-2027 và trao giải vào ngày 2-1-2027. Bên cạnh các ưu đãi mua sắm, chương trình "Chào bạn mới - Thêm triệu niềm vui" dành tặng khách hàng cá nhân lần đầu tham gia Chương trình Khách hàng Thành viên Saigon Co.op. Theo đó, khách hàng đăng ký thành công trong thời gian diễn ra chương trình đến hết ngày 08/12/2026 sẽ nhận ngay phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng. Cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn tưng bừng mừng khai trương siêu thị.