Ngày 28-11, tại siêu thị Co.opmart Huỳnh Tấn Phát (TP.HCM), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) phối hợp UBND xã Lục Ngạn (thành phố Bắc Ninh) tổ chức Tuần lễ kết nối tiêu thụ đặc sản trái cây Lục Ngạn - Bắc Ninh vào hệ thống Co.opmart, với sản lượng tiêu thụ dự kiến khoảng 230 tấn cùng mức ưu đãi giảm giá từ 20 - 30%.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết hợp tác, kết nối tiêu thụ trái cây Lục Ngạn vào hệ thống siêu thị Co.opmart - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đưa đặc sản Lục Ngạn vào hệ thống bán lẻ

Dịp này, Saigon Co.op ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ An Nguyên và Hợp tác xã Thương mại Nông nghiệp sạch thôn Muối, xã Lục Ngạn, Thành phố Bắc Ninh.

Theo thỏa thuận, các loại trái cây như cam Canh, cam Vinh, quýt sim, táo xanh cùng những sản phẩm chủ lực của địa phương sẽ được phân phối tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food và Finelife trên toàn quốc trên cơ sở để các bên chủ động phối hợp trong công tác cung ứng, bảo đảm sản lượng, chất lượng hàng hóa và giá cả phù hợp với nhu cầu thị trường.

Chương trình tạo cầu nối để đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua những trải nghiệm mua sắm trực tiếp - Ảnh: Quang Định

Để kích cầu tiêu dùng, từ ngày 28-11 đến 6-12-2026, Saigon Co.op triển khai chương trình giảm giá từ 20-30% đối với các loại trái cây đặc sản Lục Ngạn. Qua đó, người tiêu dùng có thêm cơ hội thưởng thức nông sản đúng mùa với mức giá hợp lý, đồng thời góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

"Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương; đồng thời là dịp để các hợp tác xã, doanh nghiệp, người sản xuất Lục Ngạn có cơ hội tiếp cận trực tiếp với hệ thống phân phối hiện đại, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước khẳng định vị thế và thương hiệu trái cây trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam", ông Ân Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Lục Ngạn, thành phố Bắc Ninh chia sẻ

Hướng đến liên kết tiêu thụ bền vững

Saigon Co.op nhiều năm qua đã tích cực kết nối giao thương với nhiều tỉnh, thành đưa doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương tham gia sâu hơn vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Hoạt động hợp tác hướng đến mở rộng phân phối, phát triển vùng nguyên liệu, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nông sản theo hướng xanh, bền vững.

Không chỉ hướng đến hiệu quả tiêu thụ trước mắt, Saigon Co.op kỳ vọng các chương trình đồng hành sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt.

Ông Võ Trần Ngọc, giám đốc Kinh doanh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Quang Định

Phát biểu tại buổi ký kết ông Võ Trần Ngọc, giám đốc Kinh doanh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết, là nhà bán lẻ thuần Việt, Saigon Co.op luôn xác định sứ mệnh của mình là trở thành bệ đỡ vững chắc để hàng Việt, nông sản Việt vươn cao, bay xa.

Chúng tôi kỳ vọng sau mùa vải thiều, mùa cam, quýt năm nay sẽ tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, tạo tiền đề để ngày càng nhiều đặc sản Lục Ngạn có mặt trên hệ thống phân phối của Saigon Co.op.

"Điều chúng tôi hướng đến là sự hợp tác lâu dài, giúp bà con nông dân ổn định đầu ra, yên tâm đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý", ông Ngọc nhấn mạnh