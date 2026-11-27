Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM - phát biểu kết luận tại hội thảo - Ảnh: NGỌC LÂN

Theo số liệu báo cáo của Sở Y tế TP.HCM tính đến ngày 31-7-2026, toàn địa bàn có hơn 2,66 triệu trẻ em dưới 16 tuổi.

Trong đó, có 172 trường hợp trẻ em thiếu giấy tờ hộ tịch, định danh; cùng với 182.121 trẻ chưa đăng ký thường trú/tạm trú và 19 trẻ lang thang cơ nhỡ, toàn thành phố có 182.312 trường hợp cần quan tâm hỗ trợ hoàn thiện cư trú và giấy tờ tùy thân,

Riêng số liệu ước tính sơ bộ quý 3-2026 của ngành Y tế, có khoảng 264.000 trẻ lưu trú chưa đăng ký và khoảng 9.900 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm cả nhóm trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em.

Hội thảo được tổ chức với kỳ vọng làm rõ thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố.

Nhiều trẻ nhập cư chưa có giấy tờ tuỳ thân

Ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em - cho biết TP.HCM có đông trẻ em nhất cả nước.

Theo ông Nam, hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em của thành phố khá đa dạng, đáp ứng tương đối đầy đủ yêu cầu ở cả ba cấp độ: phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp.

Tuy nhiên, thành phố cần tiếp tục giải quyết bài toán nhân lực ở cơ sở. Bên cạnh việc ban hành quy chế, quy trình phối hợp giữa các tổ chức, cần có chính sách và lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em.

Ông Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM - cho rằng quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa và biến động của dân cư cao nên việc thực hiện cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề pháp lý của trẻ em gặp vướng - Ảnh: NGỌC LÂN

Theo ông Phạm Đình Nghinh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - thành phố đã xây dựng được mạng lưới bảo vệ trẻ em tương đối toàn diện, với hệ thống cơ sở, chính sách đa dạng và nguồn lực xã hội có chuyên môn.

Dù vậy, khả năng kết nối, điều phối giữa các cơ sở chưa tương xứng với quy mô nguồn lực hiện có. Một bộ phận trẻ em vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận chính sách và dịch vụ thiết yếu do thiếu giấy khai sinh, mã định danh hoặc thông tin cư trú.

Những vướng mắc này ảnh hưởng đến việc tiếp cận bảo hiểm y tế, giáo dục và các chính sách trợ giúp xã hội.

Ở góc độ địa phương, bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây (TP.HCM) - thông tin địa phương tiếp nhận nhiều trẻ em nhập cư đến sinh sống nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Việc xác minh nhân thân mất nhiều thời gian, chi phí, trong khi một số gia đình không đủ khả năng thực hiện. Thiếu giấy tờ hộ tịch khiến trẻ có nguy cơ gián đoạn học tập, khó tiếp cận các quyền cơ bản và dịch vụ bảo vệ.

Bên cạnh đó, giáo dục chuyên biệt cho trẻ khuyết tật chưa đồng bộ, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của từng trẻ.

Ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em - cho biết TP.HCM có quy mô trẻ em lớn nhất cả nước, với đa dạng vấn đề - Ảnh: NGỌC LÂN

TP.HCM yêu cầu rà soát, hoàn thiện mạng lưới bảo vệ trẻ em

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM - nhấn mạnh thông điệp “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, đồng thời cho rằng mỗi trẻ em được phát triển tốt hôm nay sẽ góp phần tạo nên một thế hệ tốt hơn, một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai.

Từ đó, lãnh đạo TP.HCM đề nghị các sở, ngành và phường, xã, đặc khu tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với Sở Y tế, cần rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu mạng lưới bảo vệ trẻ em; quản lý số liệu trẻ ra vào các cơ sở; phối hợp giải quyết giấy tờ hộ tịch, mã định danh, cư trú và bảo hiểm y tế cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Đồng thời, hoàn thiện quy chế phối hợp ba cấp độ bảo vệ trẻ em, tích hợp đường dây nóng vào Cổng thông tin 1022 và nghiên cứu mô hình “một cửa” tại bệnh viện.

Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu rà soát các trường, lớp tình thương và lớp học phổ cập; xây dựng phương án sắp xếp, chuyển đổi phù hợp, không giải thể lớp học giữa năm khi chưa có phương án tiếp nhận học sinh.

Tại hội thảo, các đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học thảo luận các nội dung thuận lợi, khó khăn, trao đổi kinh nghiệm và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em trên địa bàn thành phố - Ảnh: NGỌC LÂN

Đối với Sở Tư pháp và Công an thành phố, cần phối hợp hướng dẫn, giải quyết thủ tục xác minh nhân thân, đăng ký khai sinh, cư trú, cấp mã định danh và thẻ căn cước cho trẻ bị bỏ rơi hoặc không có giấy tờ tại các mái ấm, trung tâm tình thương.

Hai đơn vị cần thiết lập cơ chế xác minh liên ngành nhanh, có thời hạn phản hồi cụ thể; đồng thời kiến nghị hoàn thiện việc liên thông dữ liệu giữa hệ thống hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với UBND phường, xã, đặc khu, lãnh đạo HĐND TP.HCM yêu cầu công khai đầu mối phụ trách công tác trẻ em; chủ động rà soát, phân loại trẻ chưa có giấy khai sinh, đăng ký cư trú, mã định danh, thẻ bảo hiểm y tế và trẻ thuộc diện thụ hưởng chính sách, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Các địa phương cần phối hợp với công an, cơ quan tư pháp, trường học và cơ sở bảo trợ xã hội để giải quyết hồ sơ giấy tờ, xác nhận mức độ khuyết tật, kết nối dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ hồi gia và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em.