Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cho rằng trẻ em vừa cần được bảo vệ, vừa phải làm chủ kỹ năng trên không gian mạng - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Ngày 25-11, Hội đồng Đội Trung ương cho hay chuẩn bị cho nội dung Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, từ ngày 25-3 đến 26-6 đã có 1,2 triệu trẻ em trên cả nước được khảo sát, lấy ý kiến.

Theo đó, có tới 207.000 lượt bình chọn nội dung bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng.

Chủ đề phiên họp giả định Quốc hội trẻ em là "Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện, kiến tạo thế hệ công dân tương lai"

Em Lộc Bảo Phúc, lớp 8A1 Trường tiểu học và THCS Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang, nêu ý kiến - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Theo chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, vấn đề bảo vệ trẻ trên môi trường mạng, xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện và kiến tạo công dân tương lai là chủ đề do "cử tri trẻ em lựa chọn và "đại biểu Quốc hội trẻ em" sẽ bàn thảo, kiến nghị.

Trước đó, tại một số kỳ họp Quốc hội khóa XVI, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu cấm trẻ em dùng điện thoại thông minh, hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương đề xuất lựa chọn chủ đề phiên họp giả định Quốc hội trẻ em là "Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện, kiến tạo thế hệ công dân tương lai".

Đại biểu Quốc hội trẻ em sẽ thảo luận về các chuyên đề: Bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em, Trang bị năng lực số cho trẻ và Phát huy giá trị môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Các đại biểu Quốc hội trẻ em cũng đặt ra các nội dung về trang bị kỹ năng số, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, phát triển các sản phẩm, nền tảng số an toàn, thân thiện, và phát huy giá trị tích cực của môi trường số trong học tập, sáng tạo, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và phát triển toàn diện của trẻ em.

Buổi thông tin về Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 3 - Ảnh: ĐĂNG HẢI

"Tiêm vắc xin tinh thần" cho trẻ em trước mạng xã hội

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em sẽ được tổ chức vào tháng 12-2026 - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cho biết chủ đề của phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần này cô đọng, chỉ tập trung bảo vệ và xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và kiến tạo công dân số tương lai.

Đây là chủ đề do chính các "cử tri" trẻ em lựa chọn. Các đại biểu "Quốc hội trẻ em" sẽ phát huy được tối đa các ý kiến, nguyện vọng và sự quan tâm của trẻ em.

Quan điểm của Hội đồng Đội Trung ương là trang bị bước đầu, các kỹ năng cơ bản cho các em. Các nội dung do các em làm, chủ động thảo luận.

"Bước đầu, chúng tôi nhận thấy không nên chỉ dừng lại ở việc hạn chế hay tập trung vào các vấn đề mặt trái của mạng xã hội hay là môi trường số. Chúng tôi thấy rằng các em chính là thế hệ công dân tương lai, là những người làm chủ môi trường số trong tương lai.

Do đó, chủ đề năm nay vừa đảm bảo an toàn, những nguyên tắc cần thiết để bảo vệ trẻ em, nhưng mặt khác để cho các em làm chủ kỹ năng trên môi trường mạng, được tiêm "vắc xin tinh thần" cho các em. Từ đó, giúp các em có được tâm thế là người công dân tương lai để làm chủ và phát huy được những giá trị tích cực của mạng xã hội hay là môi trường số" - chị Hồ Hồng Nguyên lý giải.