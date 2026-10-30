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Đại biểu 'nhí' Đắk Lắk mong đưa tiếng nói trẻ em đến nghị trường

tác giả
MINH PHƯƠNG
MINH PHƯƠNG
MINH PHƯƠNG

Từ những khó khăn trong học tập ở buôn làng đến an toàn trên không gian mạng, các đại biểu nhí Đắk Lắk mạnh dạn chia sẻ, đề xuất nhiều giải pháp tại buổi gặp mặt trước phiên họp Quốc hội trẻ em.

Đại biểu nhí Đắk Lắk mong đưa tiếng nói trẻ em đến nghị trường - Ảnh 1.
Đại biểu nhí Đắk Lắk mong đưa tiếng nói trẻ em đến nghị trường - Ảnh 2.

Thiếu nhi Đắk Lắk tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026 - ẢNH: MINH PHƯƠNG

Ngày 30-10, tại buổi gặp mặt, tập huấn 8 đại biểu thiếu nhi Đắk Lắk tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026 không chỉ có những nội dung hướng dẫn về hoạt động nghị trường mà còn trở thành diễn đàn để các em chia sẻ những vấn đề đang quan tâm.

Không khí trao đổi thêm sôi nổi khi các đại biểu nhí lần lượt trình bày ý kiến, đưa ra những đề xuất xuất phát từ chính môi trường học tập và cuộc sống của mình.

Tiếng nói trẻ em

Là một học sinh dân tộc Lào, em Bun Hra Nary, Liên đội trưởng Trường THCS Tân Lợi, quan tâm đến rào cản ngôn ngữ và điều kiện học tập của học sinh dân tộc thiểu số.
"Em mong nhân rộng mô hình "Đôi bạn cùng tiến", tổ chức các nhóm hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh, kỹ năng công nghệ thông tin; đồng thời mở rộng hoạt động chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và các lớp năng khiếu miễn phí tại nhà văn hóa buôn làng", em Bun Hra Nary nói

Đại biểu nhí Đắk Lắk mong đưa tiếng nói trẻ em đến nghị trường - Ảnh 3.

Đại biểu "nhí" với phong thái tự tin chia sẻ quan điểm trước buổi gặp mặt - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Trong khi đó, em Lê Ngân Trúc, học sinh lớp 7D Trường THCS Trần Hưng Đạo, đề cập tình trạng một số học sinh tự ý quay phim, chụp ảnh thầy cô, bạn bè rồi đăng lên mạng xã hội để câu lượt xem. Hành vi này có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư và tâm lý của người khác.

Ngân Trúc đề xuất mô hình "Công dân số an toàn" với quy tắc "3 không - 3 nên", trong đó không chia sẻ thông tin cá nhân, không tin thông tin chưa kiểm chứng, không tham gia bắt nạt người khác; đồng thời chủ động bảo mật tài khoản, chia sẻ nội dung tích cực và lên tiếng nhờ người lớn hỗ trợ khi gặp nguy hiểm trên mạng.

"Cần lập 'Hộp thư số', 'Đội phản ứng nhanh học đường' để tiếp nhận, hỗ trợ học sinh bị bắt nạt trực tuyến", Trúc kiến nghị.

Đáng chú ý, phần trao đổi của em Trương Hải Phong, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, xã Sơn Hòa, tạo điểm nhấn tại buổi gặp mặt. Phong trình bày tự tin, mạch lạc, lập luận rõ ràng và chủ động làm rõ từng đề xuất của mình.

Em cho rằng tiếng nói của trẻ em không thể chỉ dừng lại ở việc người lớn lắng nghe, mà cần có cơ chế tiếp nhận và phản hồi cụ thể. Từ đó, Phong đề xuất mô hình năm bước: trẻ em nêu ý kiến, người lớn lắng nghe, cùng thảo luận, phản hồi và cùng hành động.

Chuẩn bị để tự tin bước vào nghị trường

Tại buổi tập huấn, ông Phạm Đức Hạnh, Trưởng Phòng Công tác Quốc hội thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giới thiệu về vai trò, chức năng của Quốc hội, hoạt động của đại biểu Quốc hội và chương trình làm việc tại nghị trường.

Đại biểu nhí Đắk Lắk mong đưa tiếng nói trẻ em đến nghị trường - Ảnh 4.

Các em được nhận quà của Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk trước khi lên đường đưa tiếng nói trẻ em đến nghị trường - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Các em được hướng dẫn cách chuẩn bị nội dung phát biểu, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của bạn bè, kỹ năng thảo luận và trình bày kiến nghị. Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra, trong đó có thắc mắc về cách đăng ký phát biểu tại phiên họp và việc gửi kiến nghị khi chưa có cơ hội trình bày trực tiếp đều được ông Hạnh giải đáp rõ.

"Các em cần chuẩn bị kỹ kiến thức, kỹ năng để tự tin đại diện cho tiếng nói trẻ em Đắk Lắk", ông nhấn mạnh.

Anh Y Lê Pas Tơr, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, động viên các em tự tin, chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng để chuyển tải trung thực tiếng nói của thiếu nhi địa phương đến diễn đàn cấp quốc gia.

Cuối chương trình, ông Phạm Đức Hạnh thừa ủy quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao quà động viên 8 đại biểu trước khi các em lên đường tham dự phiên họp.

Theo Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk, quá trình lấy ý kiến thiếu nhi tại 102 xã, phường đã ghi nhận 9.077 ý kiến trực tuyến và 30 ý kiến trực tiếp.

Các ý kiến tập trung vào bảo đảm an toàn trên không gian mạng, trang bị năng lực số cho trẻ em, phát huy giá trị tích cực của môi trường số; đồng thời đề cập phòng chống bạo lực học đường, đuối nước và bảo tồn văn hóa truyền thống Tây Nguyên.

Đại biểu nhí Đắk Lắk mong đưa tiếng nói trẻ em đến nghị trường - Ảnh 5.Bạo lực học đường ở trẻ em, nhiều nguyên nhân từ người lớn

Nhiều ý kiến giải quyết bạo lực học đường được chính các đại biểu nhí nêu ra trong phiên họp giả định Quốc hội trẻ em.

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MINH PHƯƠNG
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    Chủ đề: Đại biểu nghị trường trẻ em Quốc hội

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