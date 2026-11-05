Quốc lộ 1 cửa phía tây TP.HCM sắp mở rộng lên 60m, gần 95% mặt bằng đã bàn giao

Tuyến quốc lộ 1 từ đoạn nối đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, TP.HCM) đến ranh tỉnh Tây Ninh sẽ nâng cấp mặt cắt ngang rộng 60m, tương ứng 10 - 12 làn xe. Trong đó, phần tuyến chính 8 làn xe, còn phần đường song hành sẽ làm 4 làn xe. Riêng đoạn từ cao tốc Bến Lức - Long Thành đến ranh tỉnh Tây Ninh 6 làn xe chính - Ảnh: THUẬN VĂN



Những ngày này, đi dọc quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến khu vực giáp xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh), phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận không khí tháo dỡ, sửa chữa nhà cửa diễn ra ở nhiều khu vực.

Người dân đồng thuận, mặt bằng quốc lộ 1 từng bước được bàn giao

Tăng tốc mặt bằng, đẩy tăng trưởng hai con số Điểm nghẽn về mặt bằng trong nhiều năm qua đã và đang được TP.HCM tháo gỡ hiệu quả ở nhiều dự án. Đây là điều kiện tiên quyết để dự án thi công, góp phần tăng giải ngân và thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Tuổi Trẻ sẽ thông tin về quá trình giải phóng mặt bằng đang tăng tốc, những kinh nghiệm từ thực tiễn vận hành, được sự ủng hộ của người dân tại nhiều dự án lớn ở TP.HCM.

Dọc hai bên tuyến đường huyết mạch nối TP.HCM với miền Tây, nhiều căn nhà đã lùi sâu vào phía trong, nhường lại khoảng đất rộng phía trước.

Có nơi công trình đã được tháo dỡ, mặt bằng thông thoáng. Có nơi tiếng máy khoan, máy trộn bê tông vang lên khi người dân tất bật xây dựng lại nhà cửa trên phần đất còn lại.

Tại xã Bình Chánh, ông Văn Hùng Phu (72 tuổi) những ngày này thường xuyên theo sát công nhân xây dựng lại căn nhà của gia đình sau khi bàn giao đất cho dự án.

Gia đình ông thuộc diện giải tỏa một phần, nhường khoảng 65m² đất để mở rộng quốc lộ 1. Là một trong những hộ bàn giao mặt bằng từ tháng 6, ông Phu cho biết gia đình ủng hộ chủ trương mở rộng đường. Mức bồi thường phù hợp cũng là yếu tố giúp ông sớm đồng thuận.

Trên phần đất còn lại, căn nhà ba tầng đang dần thành hình. Ông Phu mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.

Đoạn mặt bằng thông thoáng gần khu vực chân cầu Bình Điền (phường Bình Đông) chờ triển khai thi công dự án - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Câu chuyện của gia đình ông Phu cũng là hình ảnh dễ bắt gặp dọc tuyến quốc lộ 1 những ngày này. Sau khi nhận tiền bồi thường và bàn giao đất, nhiều hộ dân đang từng bước ổn định lại cuộc sống, sửa chữa nhà cửa cũng như mong chờ, theo dõi từ chuyển động của dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh dài khoảng 9,62km, đi qua các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông và hai xã Tân Nhựt, Bình Chánh.

Tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỉ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng khoảng 9.600 tỉ đồng. Dự án ảnh hưởng khoảng 2.241 hộ dân, với khoảng 1.822 trường hợp giải tỏa trắng.

Tại xã Bình Chánh, địa phương có chiều dài tuyến đi qua lớn nhất, có 828 cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng. Trong đó có 295 hộ thuộc diện giải tỏa toàn bộ, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 260.465m².

Đến ngày 2-11, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh đã có 784/828 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đã bàn giao mặt bằng, đạt tỉ lệ 94,68%.

Còn tại xã Tân Nhựt, đến ngày 3-11, xã đã có 401 trong tổng số 438 trường hợp bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng, đạt tỉ lệ 91,55%.

Máy xúc được người dân tại xã Bình Chánh thuê phá dỡ nhà cũ, thu dọn phế liệu để hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án - Ảnh: THUẬN VĂN

Đến từng hộ, lắng nghe từng ý kiến

Tại buổi kiểm tra ngày 19-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh và các sở, ngành đã khảo sát thực địa, làm việc với những địa phương có dự án đi qua.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tập trung xử lý vướng mắc, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng. Nhà nào đồng ý giải tỏa được là hỗ trợ tháo dỡ ngay để tạo hiệu ứng đồng loạt. Bên cạnh đó, các địa phương cần vận động người dân khi sửa nhà bên trong thì bên ngoài đồng thời tháo dỡ.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, giải phóng mặt bằng là khâu khó trong các khâu của dự án. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ và khen thưởng các tổ chức, cá nhân.

Để đẩy nhanh tiến độ, trước đó UBND thành phố cũng đã ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án quốc lộ 1 theo quy trình 19 bước, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và địa phương.

Ngày 19-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm việc tại trụ sở UBND xã Tân Nhựt, sau khi dẫn đầu đoàn công tác thực địa nơi làm dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài; mở rộng quốc lộ 1 cùng một số dự án liên quan - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh cho biết để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xã xác định việc tuyên truyền, vận động đi đôi với công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân.

Một trong những giải pháp trọng tâm là xã đã thành lập 9 tổ công tác vận động người dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Các tổ do thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã làm tổ trưởng, phụ trách từng khu vực, nhóm hộ cụ thể; đồng thời huy động sự tham gia của mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, công chức, bí thư chi bộ và trưởng ấp.

Các tổ làm việc theo phương châm “đến từng hộ, gặp từng người, lắng nghe từng ý kiến, giải quyết từng vướng mắc”.

Để tạo sự đồng thuận, xã Bình Chánh kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, từ họp dân, phát thanh đến trực tiếp gặp gỡ từng hộ, công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm khi bàn giao đất.

Đồng thời, xã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các hộ còn kiến nghị, chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và phối hợp cơ quan chuyên môn tháo gỡ các trường hợp vượt thẩm quyền.

Không chỉ vận động bàn giao mặt bằng, xã còn đẩy nhanh thủ tục sửa chữa, cấp phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nhà dân, cửa hàng kinh doanh dọc quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tân Nhựt được di dời vào sâu trong mặt lộ và hoàn thiện để ổn định cuộc sống - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Xã Tân Nhựt cũng thành lập 7 tổ vận động trực tiếp gặp gỡ, giải thích để người dân đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng theo quy định pháp luật.

Với những trường hợp đồng ý nhận tiền nhưng vướng thủ tục thừa kế hoặc xác định thành viên hộ, UBND xã đã lập tổ công tác tổ chức họp, hướng dẫn pháp lý cho từng trường hợp để người dân kê khai...

Việc hoàn tất bàn giao mặt bằng làm dự án sẽ tạo điều kiện triển khai thi công đồng bộ, góp phần thúc đẩy giải ngân đầu tư công và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của TP.HCM.