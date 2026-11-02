Gỡ điểm nghẽn 22.000m² mặt bằng đường Lương Định Của, nút giao An Phú, mở toang cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM

Nhiều hộ dân ở đường Lương Định Của, gần nút giao An Phú đã tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng - Ảnh: HỮU DUY

Những ngày này, chứng kiến không khí khẩn trương dọn nhà, bàn giao mặt bằng của các hộ dân trong ranh đất 22.000m2 đường Lương Định Của, niềm tin vào ngày hoàn thành dự án nâng cấp đường Lương Định Của đã rất gần và quyết tâm hoàn thành dự án nút giao An Phú vào dịp 30-4-2027 tới.

Người dân tháo dỡ nhà để giao mặt bằng cho dự án - Ảnh: HỮU DUY

Giao mặt bằng mong sớm hoàn thành nút giao An Phú

Có vị trí gần nút giao An Phú, gia đình ông Lê Văn Trừ (72 tuổi) đã bàn giao diện tích thu hồi khoảng 100m2 của khu đất nhà mình (số 372 Lương Định Của) cho chính quyền. Hiện gia đình ông đang tất bật xây, sửa lại nhà ở trên phần diện tích còn lại.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trừ cho biết ông đồng thuận với chính sách bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng và nhận được tiền khen thưởng từ địa phương cũng như kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cửa.

"Tôi tự nguyện bàn giao sớm mặt bằng để TP.HCM hoàn thành nút giao phục vụ lợi ích chung. Phường cũng hỗ trợ giải quyết các thủ tục liên quan bồi thường rất nhanh chóng và thủ tục giúp gia đình xây dựng lại nhà ở trên phần diện tích còn lại...", ông Trừ cho hay.

Lân cận đó, khu đất hộ ông Phan Tấn Đạt (368A Lương Định Của), khu đất bà Nguyễn Thanh Xuân (355A Lương Định Của)... cũng đã bàn giao.

Ông Đạt cho biết ông được tuyên truyền và nhận thức việc cần sớm bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng đường Lương Định Của, nút giao An Phú.

"Bởi lẽ đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với việc cải thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối khu vực, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân. Tôi mong các dự án sớm hoàn thành, góp phần xây dựng hạ tầng giao thông ngày càng khang trang, thuận tiện, phục vụ tốt hơn đời sống người dân...", ông Đạt nói.

Đường Lương Định Của và nút giao đa tầng An Phú hoàn thành tạo huyết mạch kết nối giữa TP.HCM với vùng Đông Nam Bộ. Nút giao là điểm giao cắt của 3 trục động lực lớn (cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của) giúp kết nối trực tiếp cửa ngõ phía Đông với sân bay Long Thành - cụm cảng biển Cát Lái - Trung tâm hành chính và trung tâm thành phố mới (khu vực Thủ Thiêm - khu vực quận 1 cũ).

Từ đó mới thấy việc tháo gỡ được điểm nghẽn bồi thường 22.000m2 đất và việc người dân bàn giao mặt bằng sớm cho dự án quan trọng như thế nào với hạ tầng kết nối cửa ngõ phía Đông của TP.HCM.

Vợ chồng bà Lê Thị Sáu, ông Lê Văn Trừ đang xây lại nhà sau khi bàn giao phần diện tích thu hồi cho nhà nước - Ảnh: HỮU DUY

Tháo gỡ điểm nghẽn vốn bồi thường

Với quyết tâm dứt điểm hoàn thành dự án, TP.HCM đã áp dụng các chính sách tháo gỡ khó khăn thi hành Luật đất đai của nghị quyết 254/2025/QH15, triển khai loạt quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn.

Theo đó, TP.HCM đã điều chỉnh quyết định giao đất của Thủ tướng, cắt phần đất 22.000 m2 ra, giao phường Bình Trưng chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó TP.HCM điều chỉnh vốn cho dự án nâng cấp đường Lương Định Của, trong đó có vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (hơn 1.662 nghìn tỉ đồng) cho diện tích 22.000 m2. Vốn bồi thường được ứng từ ngân sách của thành phố và Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm có trách nhiệm hoàn trả lại...

Nhìn lại "lịch sử" đình trệ thu hồi dải đất 22.000 m2 mới thấy ý nghĩa loạt quyết sách tháo gỡ không chỉ giúp giải ngân hàng nghìn tỉ đồng vốn bồi thường để có mặt bằng mà còn mở toang kết nối vùng cho TP.HCM.

Năm 2001, Thủ tướng có quyết định giao 87ha cho Công ty dịch vụ Phát triển đô thị TP.HCM (Công ty cổ phần địa ốc Thủ Thiêm) để thực hiện dự án Khu đô thị phát triển An Phú, bao gồm 22.012 m2 để mở rộng lộ giới đường Lương Định Của và nút giao An Phú sau này.

Đến năm 2014, Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của có tổng chiều dài hơn 2,3km, mở rộng từ 30m trở lên cho 6 làn xe. Trong đó, đường Lương Định Của đoạn thuộc ranh dự án Khu đô thị An Phú dài khoảng 600m, điểm đầu là đường Nguyễn Hoàng kéo dài ra nút giao An Phú.

Từ năm 2015 dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của được triển khai giúp tuyến đường trở nên rộng rãi hơn. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng 22.000 m2 gặp nhiều vướng mắc nên chủ đầu tư không có mặt bằng để tiếp tục xây dựng và phải tạm dừng từ cuối năm 2020. Điểm nghẽn bồi thường kéo dài nhiều năm do cân phân về trách nhiệm, nguồn vốn để bồi thường diện tích trên thuộc về đầu mối nào.

Đến nay, có thể nói sau hàng chục năm người dân TP.HCM phải đối diện thực trạng ùn tắc tại nút thắt Lương Định Của - nút giao An Phú sắp chấm dứt, mở ra cơ hội cơ hội kết nối lớn với nút giao đa tầng An Phú.

Công bố bình đồ tuyến dự án nâng cấp đường Lương Định Của, đoạn dẫn ra nút giao An Phú - Ảnh: ÁI NHÂN

Những hình ảnh ngày 1-11, người dân tích cực tháo dỡ, bàn giao mặt bằng tại đường Lương Định Của:

Người dân nhanh chống tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho nhà nước - Ảnh: HỮU DUY

Nhiều hộ dân đã trực tiếp dọn đi, bàn giao toàn bộ mặt bằng sau khi hoàn tất giấy tời - Ảnh: HỮU DUY

Khu vực đường Lương Đình Của đang nhanh chóng hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng - Ảnh: HỮU DUY

Nút thát cổ chai nối với nút giao An Phú đang được bàn giao mặt bằng - Ảnh: HỮU DUY

Chủ nhà sau khi hoàn tất hồ sơ đã dọn đi, để lại ngôi nhà cho các đơn vị thi công - Ảnh: HỮU DUY

Người dân tận dụng di chuyển những vật dụng còn giá trị trong căn nhà - Ảnh; HỮU DUY

Nhiều ngôi nhà cũng đang được dọn dẹp tạo nên khung cảnh ngổn ngang đồ đạc - Ảnh; HỮU DUY

Một số người tranh thủ tháo những vật dùng có giá trị sau khi chủ nhà bỏ lại - Ảnh; HỮU DUY

Một băng rôn tuyên truyền được treo trên đường Lương ĐÌnh Của - Ảnh: HỮU DUY





54/67 trường hợp đã đồng ý bồi thường, bàn giao hơn 12.933 m² Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định) có diện tích thu hồi hơn 22.000 m², gồm 67 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến 1-11, theo ông Nghiêm Duy Bình, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng đã có 54/67 trường hợp đã đồng thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 12.933 m² (10 mặt bằng đã bàn giao và 44 mặt bằng đang tháo dỡ). Tổng kinh phí đã thực hiện chi trả và chuyển vào tài khoản tiền gửi là hơn 977 tỉ đồng đối với 48/67 trường hợp, Ban Quản lý dự án tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chi trả cho các hộ còn lại. "Kết quả vận động mới nhất có thêm 6 hộ đồng ý nhận bồi thường để giao mặt bằng nâng tổng số hộ đồng thuận là 60. Còn lại 7 trường hợp còn vướng tranh chấp nội bộ, vướng thủ tục thừa kế, còn ý kiến khác về chính sách bồi thường...", ông Duy Bình cho hay.