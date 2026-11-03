7 hộ dân chưa rời chung cư 50 năm ở Nghệ An: Đề nghị rà soát căn hộ tái định cư

Các khu chung cư C2, C3 và C4 Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An chưa tháo dỡ - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 3-11, UBND phường Thành Vinh, Nghệ An có công văn gửi Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30, đề nghị xem xét bố trí căn hộ tái định cư đối với các hộ dân chưa thống nhất bàn giao căn hộ thuộc dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung.

Theo công văn do ông Nguyễn Sỹ Diệu - Chủ tịch UBND phường Thành Vinh - ký, việc này được thực hiện trên cơ sở kết luận tại hội nghị đối thoại ngày 30-10 giữa chính quyền địa phương với các hộ dân tại chung cư C2, C3, C4 chưa bàn giao nhà phục vụ dự án.

Tại buổi đối thoại, UBND phường đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát, xem xét và trả lời cụ thể kiến nghị của từng hộ dân về việc được bố trí căn hộ tái định cư có diện tích lớn hơn phương án đã sắp xếp.

UBND phường Thành Vinh yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 kiểm tra, thống kê quỹ căn hộ tái định cư hiện có tại tòa nhà CT3B, gồm số lượng, diện tích, vị trí, tình trạng pháp lý và tình trạng bố trí, sử dụng.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư đánh giá khả năng bố trí các căn hộ có diện tích lớn hơn theo nguyện vọng của người dân, bảo đảm phù hợp với quỹ nhà tái định cư và khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Đối với từng hộ dân có kiến nghị, chủ đầu tư phải xác định rõ trường hợp nào có thể xem xét bố trí căn hộ diện tích lớn hơn, trường hợp nào không thể đáp ứng và nêu nguyên nhân cụ thể.

Nếu có khả năng bố trí, chủ đầu tư phải nêu rõ phương án, diện tích căn hộ dự kiến, điều kiện thực hiện và các nghĩa vụ tài chính liên quan (nếu có).

Trường hợp không đủ điều kiện hoặc không có khả năng bố trí theo nguyện vọng, chủ đầu tư phải có văn bản trả lời cụ thể từng hộ dân trước ngày 5-11, nêu rõ lý do, căn cứ thực hiện và phương án giải quyết theo quy định.

UBND phường Thành Vinh yêu cầu doanh nghiệp gửi báo cáo kết quả rà soát về UBND phường trước ngày 6-11 để tổng hợp, xem xét, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo trong quá trình thực hiện quyết định cưỡng chế di dời.

Trước đó, UBND phường Thành Vinh đã ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với 7 hộ dân tại các chung cư C2, C3, C4 thuộc khu chung cư Quang Trung. Đây là những hộ chưa thống nhất bàn giao căn hộ để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại khu C.

Việc yêu cầu chủ đầu tư rà soát, trả lời kiến nghị về căn hộ tái định cư được xem là bước tiếp theo nhằm tháo gỡ những vướng mắc với các hộ dân trước khi triển khai các bước cưỡng chế di dời theo quy định.

Chung cư Quang Trung được Chính phủ Đức viện trợ xây dựng từ năm 1974, đưa vào sử dụng năm 1976, gồm 22 tòa nhà thuộc các khu A, B, C và D. Sau gần 50 năm, nhiều tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tính mạng và tài sản của người dân. Hiện nay chỉ còn các khu chung cư C2, C3 và C4 chưa tháo dỡ để cải tạo, xây dựng lại.