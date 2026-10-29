Đối thoại trước lệnh cưỡng chế 7 hộ dân rời chung cư 50 năm ở Nghệ An: Còn nhiều bất đồng

Ông Đinh Nho Tài - Phó chủ tịch UBND phường Thành Vinh, Nghệ An - chủ trì buổi đối thoại với 7 hộ dân còn lại ở chung cư Quang Trung, sáng 29-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 29-10, ông Đinh Nho Tài - Phó chủ tịch UBND phường Thành Vinh, Nghệ An - chủ trì buổi đối thoại với 7 hộ dân đang sinh sống tại các tòa nhà C2, C3, C4 thuộc khu chung cư Quang Trung. Đây là những hộ chưa thống nhất bàn giao căn hộ để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư đã có tuổi đời khoảng 50 năm.

Buổi đối thoại diễn ra sau khi UBND phường Thành Vinh ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với 7 hộ dân còn lại, nhằm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cải tạo chung cư Quang Trung.

"Cho đáp án nhưng không giao đề bài"

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thành Vinh - cho biết khu C chung cư Quang Trung đã được Sở Xây dựng Nghệ An đánh giá chất lượng nhà loại D, không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống.

Trước tình hình này, UBND phường đã ban hành quyết định di dời, thành lập tổ vận động và tổ chức nhiều buổi làm việc, đối thoại với các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 7 hộ chưa thống nhất bàn giao căn hộ.

Nhiều ý kiến của người dân tập trung vào cách thức xác định diện tích căn hộ tái định cư, quy trình lấy ý kiến đăng ký căn hộ và điều kiện bố trí tạm cư.

Đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Xuân (căn hộ 212 C3), chị Lê Thị Tâm cho rằng quá trình chủ đầu tư làm việc với các hộ dân còn nhiều bất cập.

Chị Lê Thị Tâm - đại diện căn hộ 212 C3 cho rằng quá trình chủ đầu tư làm việc với các hộ dân còn nhiều bất cập - Ảnh: DOÃN HÒA



Theo chị Tâm, trước đây chủ đầu tư phát phiếu lấy ý kiến đăng ký diện tích căn hộ nhưng khi thu về không đủ số lượng 240 căn hộ. Tuy nhiên, chủ đầu tư không rà soát, thông báo để những hộ chưa nộp phiếu bổ sung, dẫn đến việc một số gia đình không được ghi nhận đầy đủ nguyện vọng.

"Chúng tôi không nhận được phiếu lấy ý kiến về nguyện vọng diện tích căn hộ mà chủ đầu tư tư áp đặt căn hộ phải nhận chẳng khác gì chủ đầu tư cho đáp án nhưng không giao đề bài", chị Tâm bức xúc.

Gia đình chị có ba thế hệ cùng sinh sống nên đề xuất được bố trí căn hộ khoảng 90m².

Tuy nhiên, chị cho rằng việc xác định diện tích căn hộ cần có sự thỏa thuận giữa người dân và chủ đầu tư, không nên mặc nhiên ấn định theo hệ số K.

"Nguyện vọng của gia đình chưa được xem xét, trong khi quỹ căn của chủ đầu tư vẫn còn. Đề nghị chủ đầu tư phải có câu trả lời cụ thể cho người dân", chị Tâm nêu ý kiến.

Gia đình chị Tâm cũng đề nghị tạm ngừng cưỡng chế trong thời gian các bên chưa thống nhất được phương án bố trí tái định cư.

Chị Tâm cho rằng nếu việc cưỡng chế được thực hiện khi người dân vẫn đang có đơn kiến nghị, khiếu nại thì quyền lợi và tài sản của các hộ sẽ được giải quyết như thế nào?

Bà Hoàng Thị Thanh Thúy trình bày việc bà đã gửi phiếu đăng ký căn hộ nhưng không được chủ đầu tư ghi nhận - Ảnh: DOÃN HÒA

Tương tự, bà Hoàng Thị Thanh Thúy (căn hộ 231 C4) cho biết gia đình có 5 nhân khẩu. Năm 2019, gia đình không có mặt tại địa phương. Đến năm 2020, sau khi nghe thông báo của ban cán sự khối, gia đình đã đến văn phòng chủ đầu tư làm phiếu đăng ký căn hộ.

Tuy nhiên, đến nay phía công ty thông báo gia đình có phiếu đăng ký nhưng không ghi diện tích căn hộ.

Bà Thúy cho biết gia đình đã di dời để ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị chủ đầu tư thiện chí bố trí căn hộ phù hợp với nhu cầu sinh hoạt. Nguyện vọng ban đầu của gia đình là căn hộ diện tích 69,3m².

Bà Phạm Trần Phương (căn hộ 153 C2) cho hay gia đình đã chủ động di dời khi nhận thấy căn hộ cũ không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt, điện nước.

Bà Phương đồng ý di dời nhưng chưa đồng thuận bàn giao căn hộ cho UBND phường nếu sau đó mặt bằng được bàn giao cho chủ đầu tư trong khi hai bên chưa thống nhất diện tích căn hộ tái định cư và gia đình chưa ký hợp đồng mua bán.

Chủ đầu tư hứa báo cáo, phường đề nghị không giao dự án mới

Ông Nguyễn Văn Sơn - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 cho biết sẽ báo cáo kiến nghị của các hộ dân để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Nguyễn Văn Sơn - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 - cho biết nguyện vọng của các hộ dân chủ yếu liên quan đến diện tích căn hộ tái định cư.

Theo ông Sơn, trong quá trình lấy ý kiến có 50 hộ dân để phiếu trắng, không đăng ký diện tích. Đến nay, 40 hộ đã được ấn định diện tích mức cao nhất theo hệ số K của UBND tỉnh, thực hiện bốc thăm và mua bán căn hộ.

Đối với các đề xuất nâng diện tích căn hộ của những hộ còn lại, ông Sơn cho biết sẽ báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

"Việc phát phiếu lấy ý kiến các hộ dân trước đây được công ty phối hợp với ban cán sự khối triển khai", ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết sau hội nghị đối thoại, nếu chủ đầu tư không phối hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân, phường sẽ báo cáo UBND tỉnh, đề nghị không cho doanh nghiệp thực hiện bất kỳ dự án nào khác trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND phường Thành Vinh Đinh Nho Tài kết luận những kiến nghị, nguyện vọng của các hộ dân là chính đáng và có cơ sở. Yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản trả lời rõ, dứt điểm cho người dân trước khi thực hiện cưỡng chế.

Nếu người dân và chủ đầu tư không đạt được thỏa thuận thì người dân có quyền khởi kiện hành chính tại tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi.

Khu C chung cư Quang Trung - Ảnh: DOÃN HÒA

Chung cư Quang Trung được Chính phủ Đức viện trợ xây dựng từ năm 1974, đưa vào sử dụng năm 1976, gồm 22 tòa nhà thuộc các khu A, B, C và D. Sau gần 50 năm, nhiều tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tính mạng và tài sản của người dân. Các nhà chung cư C2, C3, C4 có tổng cộng 240 hộ dân sinh sống. Ngày 17-8, UBND phường Thành Vinh đã ban hành quyết định di dời 240 hộ dân, với thời hạn thực hiện trong một tháng. Đến nay đã có 233/240 hộ dân di dời. Dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, chung cư Quang Trung do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư.