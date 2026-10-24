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Đề nghị 141 hộ dân chung cư Vĩnh Hội di dời khẩn cấp đến nơi tạm cư

tác giả
ÁI NHÂN
và 1 tác giả khác
ÁI NHÂN
ÁI NHÂN
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Mới đây, UBND phường Khánh Hội, TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và phương án di dời khẩn cấp 141 hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

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Chung cư Vĩnh Hội hiện xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn - Ảnh: P.N.

Chung cư Vĩnh Hội được xây dựng từ trước năm 1975. Theo kết quả kiểm định vào tháng 1-2017, chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C) được xếp vào cấp D - mức nguy hiểm cao nhất, khả năng chịu lực của kết cấu không đủ đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

Sau khi có kết quả kiểm định, đã có 103 trường hợp di dời khỏi chung cư theo kế hoạch. Tuy nhiên, đến nay (tháng 10-2026) vẫn còn 141 hộ chưa đồng thuận di dời.

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, UBND TP.HCM đã bố trí quỹ nhà thuộc tài sản công để phục vụ việc bố trí tạm cư cho các hộ dân phải di dời. 

Các địa điểm tạm cư được bố trí nhằm tạo điều kiện để người dân có nơi ở an toàn, từng bước ổn định cuộc sống trong thời gian chờ xử lý, cải tạo và xây dựng lại chung cư.

Theo phương án được phê duyệt, các hộ dân sau khi có quyết định bố trí tạm cư sẽ liên hệ Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Sở Xây dựng TP.HCM) để xem căn hộ, hoàn tất hồ sơ, ký hợp đồng và nhận bàn giao nhà.

UBND phường Khánh Hội đề nghị chủ sở hữu, người sử dụng 141 căn hộ còn lại của chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C) có trách nhiệm khẩn trương di dời đến các chung cư tạm cư đã được thành phố phân bổ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước nguy cơ mất an toàn của công trình. 

Dự kiến việc di dời các hộ dân sẽ hoàn thành vào tháng 12-2026.

Thời gian tới, UBND phường Khánh Hội sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và người dân tổ chức hội nghị lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực theo quy định pháp luật, phục vụ công tác xây dựng lại chung cư Vĩnh Hội, hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện sống và bảo đảm an toàn lâu dài cho cộng đồng cư dân.

- Ảnh 3.Xây lại chung cư cũ, cư dân được bồi thường, tái định cư ra sao?

TP.HCM hiện có hàng trăm chung cư cũ thuộc diện phải cải tạo, phá dỡ để xây dựng lại. Khi chung cư cũ phải phá dỡ, xây dựng lại, quyền lợi của cư dân được giải quyết ra sao?

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ÁI NHÂN - KỲ PHONG
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    Chủ đề: chung cư cũ tái định cư chung cư Vĩnh Hội Phường Vĩnh Hội di dời

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