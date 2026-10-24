Phường Bình Quới giao quyết định cưỡng chế di dời 250 hộ dân chung cư Thanh Đa

Dự án cải tạo chung cư cũ cụm 8 chung cư lô số, chung cư Thanh Đa (phường Bình Quới) được TP.HCM chọn làm dự án điểm trong thực hiện chủ trương triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ - Ảnh: MINH HÒA

Theo quyết định cưỡng chế di dời, dự án cải tạo chung cư cũ cụm 8 chung cư lô số, chung cư Thanh Đa (phường Bình Quới) là nhiệm vụ chính trị được TP.HCM chọn làm điểm trong thực hiện chủ trương triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Dự án có tổng số 1.351 hộ dân (bao gồm 1.001 hộ sở hữu tư nhân và 350 hộ thuộc sở hữu nhà nước). Đến nay có gần 81% số hộ (819 hộ sở hữu tư nhân và 251 hộ sở hữu nhà nước) đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời.

Trong quá trình triển khai dự án, phường đã công khai, minh bạch thông tin để người dân thấy rõ được quyền lợi khi ở lại hoặc chuyển đi.

Người dân ở lại được bố trí tái định cư chung cư mới, có môi trường sống hiện đại, an toàn hơn. Đồng thời phường có thêm các giải pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời cho người dân khi di dời khỏi nơi ở cũ.

Hiện đã hết thời gian di dời theo quyết định và phường cũng đã thành lập 6 tổ công tác để tiếp tục gặp gỡ, tiếp xúc, tuyên truyền, vận động các hộ còn lại chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND phường ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tại 6 lô chung cư Thanh Đa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại cụm lô số chung cư Thanh Đa.

Các căn hộ đã được niêm phong, bàn giao mặt bằng tại chung cư Thanh Đa - Ảnh: MINH HÒA

Dự kiến hoàn thành dự án xây dựng lại cụm 8 lô chung cư Thanh Đa trong 3 năm Theo UBND phường Bình Quới, dự kiến dự án xây dựng trong 3 năm để bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân có nơi ở mới an toàn, khang trang và có cuộc sống tốt hơn cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện bàn giao mặt bằng và thi công hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Theo UBND phường, đến nay phường đã bàn giao đầy đủ 250 quyết định cưỡng chế di dời cho các hộ dân sở hữu tư nhân 250 căn hộ còn lại chưa di dời. Để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế di dời đảm bảo đúng quy định pháp luật, UBND phường Bình Quới đã có văn bản báo cáo Công an TP.HCM triển khai công tác phối hợp thực hiện. Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án phường Bình Quới đã thông qua kế hoạch và phương án thực hiện áp dụng biện pháp hành chính di dời theo quy định pháp luật đối với các hộ đã nhiều lần tiếp xúc, vận động nhưng vẫn chưa chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng. Theo quy định pháp luật, sau 15 ngày kể từ khi có quyết định cưỡng chế di dời, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các hoạt động cưỡng chế. Phường đang tính toán thời gian cưỡng chế trong tháng 11, phân công cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện cưỡng chế.