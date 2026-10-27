Triều cường bủa vây khu dân cư chung cư 136 Bùi Văn Ba, người dân chật vật 'canh' nước

Nhiều học sinh đi học về phải tháo dày, kéo quần lên cao để lội qua dòng nước trở về nhà - Ảnh: HỮU DUY

Nước ngập sâu khiến nhiều học sinh trên đường đi học về phải tháo giày lội bộ qua những đoạn đường ngập. Trong khi đó, xe máy gần như vắng bóng khi mực nước dâng quá cao, không bảo đảm điều kiện lưu thông. Nhiều người phải chờ nước rút hoặc tìm cách di chuyển qua khu vực ngập.

Ghi nhận chiều 27-10 tại khu vực, ông Nguyễn Công Sinh đang cẩn thận dựng từng tấm chắn trước nhà để ngăn nước tràn vào.

Đây là cách nhiều hộ dân phải tự xoay xở mỗi khi triều cường dâng cao, nhằm hạn chế nước tràn vào nhà và giảm thiệt hại tài sản.

Tuy nhiên, các tấm chắn cũng khó ngăn nước hoàn toàn. Nước vẫn có thể len qua những khe hở, khiến người dân phải tìm thêm cách ứng phó khi mực nước tiếp tục dâng.

Anh Nguyễn Anh Nhật, một người dân sống tại khu vực, cho biết triều cường thường dâng vào khoảng 2h - 4h sáng và 17h - 19h. Mỗi khi nước lên, gia đình anh phải thức để canh và bơm nước ra ngoài, tránh cho nước tràn sâu vào nhà.

Anh Nhật cho biết có thời điểm nước dâng đến chân máy giặt, máy lạnh và tủ lạnh, khiến các thiết bị hư hỏng, phải thay mới. “Hôm vừa qua nước lên tới cái chân máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh luôn. Vừa mới thay cái tủ lạnh rồi đó. Rồi máy giặt cũng mới vừa thay luôn, nó lên ngập qua nửa máy giặt”, anh kể.

Theo anh Nhật, việc nâng nền nhà không còn khả thi do vướng chiều cao trần. Gia đình chỉ còn cách chủ động theo dõi mực nước, bơm nước ra ngoài và kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại.

Anh Lê Văn Tài vừa kê đồ đạc vừa chia sẻ về những khó khăn mỗi khi triều cường dâng cao - Ảnh: HỮU DUY

Tương tự, anh Lê Văn Tài, một cư dân tại khu vực, cho biết tình trạng ngập thường xuất hiện vào khoảng tháng 9, tháng 10 hằng năm, tập trung vào những đợt giữa tháng. Nước có thể dâng rất nhanh khiến người dân không kịp trở tay.

Anh Tài kể có lần đang ngủ, anh giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy quần bị ướt, lúc đó nước đã tràn vào nhà. Anh vội xoay xở kê tủ lạnh nhưng vướng quạt máy và nhiều đồ đạc khác; chiếc xe để trong nhà cũng bị ngập, hư hỏng.

“Nhiều lúc mình không biết chính xác giờ nào nước lên nên trở tay không kịp”, anh Tài kể.

Để hạn chế thiệt hại, gia đình anh phải kê cao gối, quạt, giường và các vật dụng trước khi đi ngủ vào những ngày dự báo có triều cường. Tuy vậy, việc chủ động chuẩn bị cũng không phải lúc nào cũng giúp người dân tránh được những đợt nước dâng bất ngờ.

Theo anh Tài, người dân trong khu vực đã quen với cảnh ngập, nhưng vẫn phải chấp nhận sống chung với nước mỗi mùa triều cường. Sau khi nước rút, các gia đình lại vệ sinh nhà cửa, đồ đạc và tiếp tục sinh hoạt trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi ngập.

Với những hộ dân tại khu vực chung cư 136 Bùi Văn Ba, triều cường không chỉ gây trở ngại cho việc đi lại mà còn kéo theo nguy cơ hư hỏng tài sản, đảo lộn sinh hoạt và nỗi lo mỗi khi nước bắt đầu dâng. Người dân vẫn mong có giải pháp xử lý tình trạng ngập để không phải tiếp tục sống trong cảnh kê đồ, canh nước qua từng đợt triều.

Một số hình ảnh tại chung cư 136 Bùi Văn Ba:

Nước dâng cao, người dân đi bộ qua dòng nước lớn chiều 27-10 - Ảnh: HỮU DUY

Ông Nguyễn Công Sinh nhét từng miếng vải vào các khe hở để ngăn nước tràn vào nhà - Ảnh: HỮU DUY

Nước cao ngang đầu gối khiến xe cộ không thể di chuyển, người dân muốn đi lại phải đi bộ đến nơi khô ráo hay có mực nước thấp hơn - Ảnh: HỮU DUY

Các em học sinh phải lội qua con đường ngập nước để trở về nhà sau giờ tan học - Ảnh: HỮU DUY

Người dân phải dắt xe qua khu vực ngập mới có thể vào đến nhà - Ảnh: HỮU DUY

Bên trong một căn phòng trọ tại khu chung cư 136 Bùi Văn Ba, một gia đình chỉ có thể ngồi trên giường nhìn nước ngày càng dâng cao - Ảnh: HỮU DUY

Triều cường vượt báo động 3 Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường cuối tháng 10 tại TP.HCM đạt đỉnh trong các ngày 26 đến 28-10, trùng kỳ triều rằm tháng 9 âm lịch. Mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè dự báo đạt 1,7 - 1,75m, vượt báo động 3 (1,6m) từ 0,1 - 0,15m; tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,8 - 1,85m, vượt báo động 3 từ 0,2 - 0,25m. Riêng chiều 27-10, mực nước tại trạm Nhà Bè dự báo đạt 1,75m lúc 17h, trạm Phú An khoảng 1,71m lúc 18h và trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,86m lúc 19h. Đỉnh triều thường xuất hiện trong hai khung giờ 5h - 7h và 17h - 19h, trùng thời điểm người dân đi làm, đi học và tan tầm. Từ ngày 28-10, đỉnh triều dự báo giảm nhưng vẫn trên báo động 3. Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường trũng thấp, ven sông, kênh rạch bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Triều cường gây ngập sâu, trường học giăng dây cảnh báo, người dân dắt xe lội nước về nhà Chiều 27-10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại TP.HCM ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.



