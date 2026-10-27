Vì sao phải cưỡng chế 7 hộ dân rời chung cư 50 năm ở Nghệ An?

Gia đình bà Hoàng Thị Thanh Thủy đang ở trong chung cư C4 Quang Trung, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 27-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đinh Nho Tài - Phó chủ tịch UBND phường Thành Vinh, Nghệ An - cho biết UBND phường đã có quyết định cưỡng chế di dời chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp 7 căn hộ tại nhà chung cư C2, C3 và C4 thuộc dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung.

Người dân kiến nghị vì diện tích căn hộ tái định cư

Theo kết luận kiểm định chất lượng ngày 17-4 của Sở Xây dựng Nghệ An, các nhà chung cư C2, C3, C4 thuộc khu C, chung cư Quang Trung được xác định thuộc trường hợp nhà chung cư có mức độ nguy hiểm cấp D, bị hư hỏng nặng.

Các công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ tại kết cấu chịu lực chính, có yếu tố không bảo đảm an toàn theo quy định. Vì vậy, các tòa nhà thuộc diện phải phá dỡ nhằm bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng và phục vụ yêu cầu cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Theo quyết định cưỡng chế, các hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển toàn bộ người và tài sản, đồ dùng sinh hoạt ra khỏi căn hộ để thực hiện phá dỡ theo phương án đã được Sở Xây dựng Nghệ An phê duyệt; bàn giao căn hộ và mặt bằng phục vụ dự án theo quy định.

Trước quyết định cưỡng chế, đại diện 7 hộ dân thuộc diện phải di dời đã có đơn khiếu nại, kêu cứu khẩn cấp, phản ánh việc bị bỏ sót khi lấy ý kiến đăng ký diện tích căn hộ và cho rằng chủ đầu tư áp đặt phương án bố trí căn hộ tái định cư.

Ông Nguyễn Quốc Thịnh (54 tuổi, trú căn hộ 212, chung cư C3 Quang Trung) cho biết tại buổi làm việc vừa qua, chủ đầu tư thông báo bố trí cho gia đình ông căn hộ tái định cư rộng 59,3m².

Lý do được đưa ra là gia đình ông không đăng ký diện tích căn hộ trong đợt lấy ý kiến năm 2019 và không tham gia bốc thăm theo thời hạn chốt ngày 31-12-2020.

Chung cư Quang Trung, Nghệ An đã 50 năm, xuống cấp nguy hiểm - Ảnh: DOÃN HÒA

"Từ năm 2019 đến nay, gia đình tôi chưa từng nhận được bất kỳ văn bản, thông báo hay phiếu lấy ý kiến nào từ phía chủ đầu tư hoặc tổ dân phố", ông Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, gia đình ông có 5 nhân khẩu thuộc 3 thế hệ. Việc bố trí căn hộ diện tích 59,3m² sẽ ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt và an sinh lâu dài của các thành viên.

"Chúng tôi được biết quỹ căn hộ tái định cư vẫn còn nhiều căn diện tích 70 - 90m². Gia đình sẵn sàng đóng thêm tiền chênh lệch để được nhận căn hộ có diện tích lớn hơn", ông Thịnh kiến nghị.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Đàn (50 tuổi, trú căn hộ 412, chung cư C3 Quang Trung) hiện sống trong căn hộ cũ rộng hơn 40m². Theo ông Đàn, tại buổi làm việc với chủ đầu tư vừa qua, gia đình được bố trí căn hộ tái định cư rộng 56,5m².

"Gia đình tôi có nguyện vọng đăng ký căn hộ 70m² từ năm 2022 nhưng đến nay chủ đầu tư chưa có văn bản trả lời. Chúng tôi ủng hộ chủ trương cải tạo chung cư cũ, nhưng việc bố trí căn hộ tái định cư có diện tích nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình", ông Đàn nói.

Ông Nguyễn Văn Lư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thành Vinh, Nghệ An (bên phải) - gặp mặt các hộ dân ở chung cư Quang Trung - Ảnh: DOÃN HÒA

Bố trí căn hộ tái định cư theo hệ số bồi thường

Trả lời Tuổi Trẻ, ông Lê Cảnh Toàn - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 - cho biết việc bố trí căn hộ tái định cư tại chung cư Quang Trung được thực hiện căn cứ Quyết định 5339 ngày 5-11-2010 của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo đó, hệ số tăng thêm K = 1,2 - 1,3 lần được áp dụng trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi giải phóng mặt bằng để xây dựng lại khu chung cư Quang Trung.

Công ty đã áp dụng hệ số K = 1,3 đối với các căn hộ tại nhà C2, C3, C4 khi sắp xếp tái định cư vào nhà chung cư CT3B.

Ngày 15-8-2019, chủ tịch hội đồng quản trị công ty có công văn yêu cầu lấy ý kiến, tổng hợp diện tích căn hộ mà các gia đình đăng ký tại khu chung cư C2, C3, C4, C5 và C6.

Đến ngày 16-12-2020, sau khi có kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng, công ty tiếp tục yêu cầu tổng hợp phiếu đăng ký của các hộ dân gửi về trước ngày 31-12-2020 để làm cơ sở xây dựng phương án bố trí căn hộ tái định cư tại các nhà CT3A và CT3B.

Do các hộ dân không gửi phiếu đăng ký diện tích căn hộ trước thời hạn trên nên không có tên trong danh sách tổng hợp để sắp xếp bốc thăm.

Vì vậy, phương án của công ty là bố trí căn hộ theo diện tích căn hộ cũ nhân với hệ số K = 1,3 hoặc căn hộ có diện tích tương đương.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND phường Thành Vinh Đinh Nho Tài cho hay qua các buổi làm việc, đối thoại giữa chủ đầu tư và người dân, phương án bố trí căn hộ tái định cư cho các hộ dân được xác định cơ bản bảo đảm khung chính sách, diện tích căn hộ vượt định mức theo hệ số K = 1,3.

"Đến thời điểm này đã quá thời hạn di dời khỏi chung cư cũ nhưng vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án căn hộ tái định cư mới, chưa thực hiện di dời. Vì vậy, phường buộc phải ban hành quyết định cưỡng chế để bảo đảm an toàn.

Trước kiến nghị của người dân, phường cũng đề nghị chủ đầu tư rà soát quỹ căn hộ, xem xét từng trường hợp có nhu cầu diện tích lớn hơn trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và quyền lợi người dân", ông Tài nói.

Tòa nhà tái định cư CT3B cho các hộ dân chung cư C2, C3 và C4 Quang Trung - Ảnh: DOÃN HÒA

Chung cư Quang Trung được Chính phủ Đức viện trợ xây dựng từ năm 1974, đưa vào sử dụng năm 1976, gồm 22 tòa nhà thuộc các khu A, B, C và D. Sau gần 50 năm, nhiều tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tính mạng và tài sản của người dân. Riêng các nhà chung cư C2, C3, C4 có tổng cộng 240 hộ dân sinh sống. Ngày 17-8, UBND phường Thành Vinh đã ban hành quyết định di dời 240 hộ dân, với thời hạn thực hiện trong một tháng.