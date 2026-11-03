Trung tâm văn hóa gần 70 tỉ đồng xây xong chưa sử dụng, kính bị nứt, tường bị vẽ bậy

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà (cũ) - Ảnh: LÊ MINH

Công trình Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà do UBND huyện Lộc Hà (cũ) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 70 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh 15 tỉ đồng, ngân sách huyện trên 37 tỉ đồng và trên 17,5 tỉ đồng huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Công trình này được đầu tư xây dựng với quy mô cao 3 tầng, tổng diện tích mặt sàn trên 5.700m2, gồm 2 khối là khối hành chính văn phòng và khối hội trường.

Khối nhà Trung Tâm - Văn hóa chưa đưa vào sử dụng nhưng đã xuất hiện vết nứt và rêu mốc - Ảnh: LÊ MINH

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà được đầu tư xây dựng nhằm mục đích phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và phát thanh truyền hình, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao và du lịch và hoạt động truyền thanh tại cơ sở.

Công trình được khởi công vào giữa năm 2021, dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động cuối năm 2022.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp một số vướng mắc, chậm tiến độ nên dự án hai lần được gia hạn vào các năm 2023 và 2024.

Đến đầu năm 2025, phần xây lắp cơ bản hoàn thành, song công trình vẫn chưa thể khai thác, sử dụng.

Kính chắn cửa chính của trung tâm bị vỡ do ảnh hưởng bởi thiên tai - Ảnh: LÊ MINH

Những ngày đầu tháng 11-2026, phóng viên Tuổi Trẻ có mặt tại công trình Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) ghi nhận không gian rất vắng vẻ, công trình "cửa đóng then cài", không một bóng người.

Nhiều vị trí công trình rêu mốc, nhiều cột, bức tường xuất hiện chữ, hình vẽ bôi bẩn; đáng nói tại một số ô kính bị nứt, vỡ. Khuôn viên công trình cỏ mọc um tùm, một số cây xanh trồng trước đó bị chết khô, đổ ngã…

Các dãy cột và tường bị viết, vẽ bậy gây mất mỹ quan - Ảnh: LÊ MINH

Ông Lê Văn Hân - Phó chủ tịch UBND xã Lộc Hà, cho biết công trình này do UBND huyện Lộc Hà (cũ) làm chủ đầu tư, bao gồm 2 gói thầu, gói xây lắp đã hoàn thành, còn gói trang thiết bị chưa được triển khai.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, công trình được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh quản lý.

Ô kính tại trung tâm xuất hiện các vết nứt nghi bị ném đá - Ảnh: LÊ MINH

Các cơn bão liên tiếp cuối năm ngoái làm một số vị trí tại công trình này bị ảnh hưởng, hơn nữa thời gian gần đây có hiện tượng vẽ, viết lên các bức tường, một số ô kính cũng bị nứt nên UBND xã Lộc Hà đã lắp đặt đèn chiếu sáng, thuê bảo vệ trông coi dù chưa tiếp nhận quản lý công trình này.

"UBND xã Lộc Hà đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các hạng mục hư hỏng để báo cáo tỉnh có phương án sửa chữa trước khi nhận bàn giao công trình đưa vào sử dụng" - ông Hân nói.