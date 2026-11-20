Quốc hội thông qua sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 20-11, với 467/469 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp.

Cụ thể, bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Dự kiến bố trí Quốc hội nghe tờ trình, thẩm tra, thảo luận tại hội trường vào chiều nay (20-11). Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nghị quyết này vào chiều 21-11.

Nội dung thứ 2, điều chỉnh nội dung Quốc hội thông qua Luật Bưu chính sửa đổi từ kỳ họp thứ 2 sang kỳ họp thứ 3, để Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện bảo đảm chất lượng, tính khả thi, thống nhất, đồng bộ của dự luật.

Nội dung thứ 3 là không bố trí trong chương trình kỳ họp biểu quyết thông qua nghị quyết riêng về việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Do nội dung này đã được thống nhất thể hiện, trình Quốc hội quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp.

Nội dung tiếp theo là điều chỉnh thời gian thảo luận, thứ tự biểu quyết thông qua một số nội dung trong chương trình kỳ họp cho phù hợp với tiến độ chuẩn bị, tình hình thực tế.

Một nội dung khác là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo và được Quốc hội đồng ý chủ trương bổ sung một số nội dung để Quốc hội xem xét quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp nếu hồ sơ, tài liệu bảo đảm đủ điều kiện theo quy định.

Trên cơ sở đó, căn cứ tờ trình, báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung, xem xét quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp với 5 nội dung.

Gồm việc thu thập thông tin khai báo của người nước ngoài trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; việc cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang Trung Quốc; việc sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án do Binh đoàn 15 thực hiện.

Cùng với đó là đề xuất kết thúc giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước Sông Than (tỉnh Ninh Thuận) và hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An); cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.