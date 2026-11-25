Công an TP Huế làm việc với quản trị viên nhóm Facebook "Garage Sale in Huế" về việc không kiểm soát, để lan truyền clip vụ việc bắt ghen đôi nam nữ trên mạng xã hội - Ảnh: CÔNG AN TP HUẾ

Ngày 25-11, Công an TP Huế cho biết Phòng An ninh mạng thuộc đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S. (trú phường Phú Xuân, TP Huế), quản trị viên chính nhóm Facebook "Garage Sale in Huế".

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh nhạy cảm liên quan đến vụ việc bắt ghen một đôi nam nữ trên ô tô màu trắng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản Facebook "Mỹ Thuận Lê" đăng tải trong nhóm "Garage Sale in Huế" một video dài 7 phút 32 giây, ghi lại vụ việc bắt ghen đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm.

Sau khi xác minh, lực lượng chức năng mời ông N.V.S. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông S. thừa nhận đã buông lỏng công tác kiểm duyệt, không triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ video, hình ảnh vi phạm trên nhóm do mình quản lý.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng quyết định xử phạt ông N.V.S. số tiền 15 triệu đồng về hành vi quản lý, điều hành nhóm nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế khuyến cáo quản trị viên, kiểm duyệt viên các trang, kênh, hội, nhóm trên mạng xã hội cần nắm rõ trách nhiệm pháp lý của mình. Theo cơ quan công an, trách nhiệm trên không gian mạng không chỉ thuộc về người trực tiếp đăng tải thông tin mà còn gắn với vai trò của người quản trị khi buông lỏng kiểm duyệt, để nội dung vi phạm pháp luật xuất hiện trên nhóm do mình quản lý. Các quản trị viên cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, tăng cường kiểm duyệt bài viết, bình luận của thành viên, chủ động phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm, góp phần giữ gìn môi trường mạng an toàn.