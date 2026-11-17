Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải nhưng video khuyên đừng ăn cua đã thu hút hàng ngàn lượt thích và bình luận - Ảnh cắt từ clip trên MXH

Ngày 17-11, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin từ đoạn video khuyên người dân "đừng ăn cua" lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Theo chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát nội dung clip để xử lý theo quy định. Các đơn vị phải báo cáo kết quả trong ngày 17-11; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Trước đó, tài khoản Facebook tên viết tắt V.A. đăng tải bài viết với nội dung "Khuyên đừng ăn cua" kèm đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người thả cua biển xuống sông để phóng sinh.

Đáng chú ý, phần nội dung trong video cho rằng việc luộc cua để ăn là "cảnh tượng đại địa ngục", "vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề". Tài khoản này còn nêu quan điểm người với cua từ vô số kiếp từng là cha mẹ, anh em của nhau, chỉ vì thay hình đổi dạng nên không nhận ra, dẫn đến sát hại lẫn nhau.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt tương tác với nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh một số bình luận đồng tình với thông điệp phóng sinh, nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng việc nuôi trồng, kinh doanh và tiêu thụ cua biển là hoạt động sản xuất bình thường.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau nhận định nội dung đăng tải có dấu hiệu sai sự thật, gây hoang mang dư luận, đồng thời khuyến cáo người dân không tin, không chia sẻ đoạn clip này và chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Ông Huỳnh Tấn Hội, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau, cho biết những ngày qua giá cua liên tục giảm, có loại cua gạch giảm so với tuần trước hơn 50.000 đồng.

"Không biết việc giá cua giảm có ảnh hưởng từ các thông tin kêu gọi người dân không ăn cua được đăng trên mạng xã hội hay không. Đề nghị ngành chức năng xử lý nghiêm những người đăng thông tin sai lệch trên mạng xã hội để người dân yên tâm lao động sản xuất, nuôi tôm cua phát triển kinh tế", ông Hội nói.

Cà Mau được xem là "thủ phủ" cua biển của cả nước với tổng diện tích nuôi cua đạt hơn 380.000ha. Đây là một trong những ngành hàng chủ lực, tạo sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân và mang lại nguồn thu khoảng 10.000 tỉ đồng mỗi năm cho địa phương.