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Giám đốc Làng trẻ SOS Việt Nam bác thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Thời gian gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin sai sự thật khi cho rằng việc chuyển giao các Làng trẻ em SOS có liên quan đến hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ở trẻ em.

Giám đốc Làng trẻ SOS Việt Nam bác đồn sai sự thật trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Bà Lê Minh Giang, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam - Ảnh: Văn phòng Bộ Y tế cung cấp

Chia sẻ về vấn đề này, bà Lê Minh Giang, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc bản chất vấn đề.

Bà Giang cho hay việc bàn giao nguyên trạng 8/17 Làng trẻ em SOS và các cơ sở giáo dục thuộc Hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam về địa phương quản lý toàn diện là sự điều chỉnh về tổ chức, quản lý và bảo đảm nguồn lực hoạt động cho các làng, xuất phát từ đề nghị của tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế từ năm 2024.

Trong toàn bộ hồ sơ, bản ghi nhớ và các văn bản liên quan đến việc bàn giao, không có bất kỳ nội dung nào đề cập đến việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

"Cũng cần nói rõ các Làng SOS cơ sở không được chuyển "về Bộ Y tế" như một số thông tin đã nêu. Từ ngày 1-3-2025, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ, chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em được chuyển từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế.

Theo đó, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam được bàn giao về Bộ Y tế quản lý. Còn 8 Làng trẻ em SOS và các cơ sở giáo dục thì được bàn giao nguyên trạng về địa phương quản lý toàn diện. Việc gán ghép hai nội dung không liên quan với nhau là suy diễn, không có căn cứ.

Những thông tin sai lệch này đã gây hoang mang cho các gia đình có con em đang được chăm sóc tại các làng, ảnh hưởng đến tâm lý của các em, của các bà mẹ, bà dì, cán bộ nhân viên và những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Làng trẻ em SOS suốt nhiều năm qua", bà Giang nhấn mạnh.

Việc bàn giao được thực hiện như thế nào?

Về việc bàn giao các Làng trẻ em SOS, bà Lê Minh Giang cho hay 40 năm qua, SOS Quốc tế đã viện trợ kinh phí xây dựng các làng, cơ sở giáo dục và hỗ trợ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tuy nhiên từ năm 2023, SOS Quốc tế bắt đầu điều chỉnh, cắt giảm dần nguồn hỗ trợ để ưu tiên những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, xung đột, đói nghèo và khủng hoảng nhân đạo.

Đến nay, nguồn viện trợ từ SOS Quốc tế chỉ còn chiếm khoảng 30% tổng kinh phí hoạt động thường xuyên của SOS Việt Nam.

Trước tình hình đó, ngày 19-9-2024, SOS Quốc tế có công thư gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị bàn giao 8 trong số 17 Làng SOS về địa phương quản lý.

Sau khi chức năng quản lý được chuyển sang Bộ Y tế, ngày 14-5-2025, tổ chức này tiếp tục gửi công thư đến Bộ Y tế, đề nghị thực hiện việc bàn giao 8 làng cùng toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống.

Tháng 8-2025, Bộ Y tế thống nhất chủ trương và xây dựng phương án thực hiện. Đến tháng 3-2026, Bộ Y tế và SOS Quốc tế ký bản ghi nhớ về việc bàn giao 8 làng và 25 cơ sở giáo dục.

Đến tháng 4-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, theo đó các cơ sở này được bàn giao nguyên trạng cho địa phương quản lý, hoàn thành trước ngày 30-6-2026.

"Như vậy, việc bàn giao đã được trao đổi, chuẩn bị trong gần hai năm, xuất phát từ đề nghị của SOS Quốc tế, có sự thống nhất giữa các bên và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây không phải là quyết định đột ngột như một số thông tin trên mạng xã hội suy diễn", bà Giang nhấn mạnh.

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Làng trẻ em SOS Nha Trang - Ảnh: P.S.N.

Mô hình chăm sóc sau bàn giao ra sao?

Về chăm sóc trẻ sau khi bàn giao hoạt động, bà Giang cho hay nguyên tắc xuyên suốt của làng trẻ là bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em được liên tục, ổn định.

Đến nay, 5 địa phương gồm Khánh Hòa, Nghệ An, thành phố Huế, Quảng Trị và Gia Lai đã hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp. 

Ba địa phương gồm Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên đang hoàn thiện phương án, chủ yếu theo hướng sáp nhập Làng SOS vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập hiện có hoặc thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập mới trên cơ sở tiếp nhận làng.

Mô hình chăm sóc thay thế theo hình thức "nhà gia đình SOS" (trẻ em được bà mẹ, bà dì chăm sóc, nuôi dưỡng như một gia đình) vẫn được các địa phương duy trì; kinh phí hoạt động, bao gồm hỗ trợ cho trẻ em, thanh niên SOS, các bà mẹ, bà dì và cán bộ nhân viên, đều được bảo đảm.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, theo đề nghị của các địa phương, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 7 trong 8 làng đã bàn giao, đến khi hoàn thành việc tổ chức lại. Riêng Làng trẻ em SOS Nha Trang đã hoàn tất sắp xếp và không đề nghị hỗ trợ. Nguồn kinh phí được lấy từ phần kết dư huy động nguồn lực trong nước.

Đối với 9 làng còn lại và Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, Bộ Y tế đang phối hợp với SOS Quốc tế, các bộ, ngành và địa phương để thống nhất phương án, lộ trình sắp xếp.

Việc này phải phù hợp quy định pháp luật, điều kiện thực tế và khả năng vận động tài trợ, đồng thời bảo đảm quyền lợi của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

"Việc thay đổi mô hình quản lý không làm thay đổi mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các em luôn được đặt lên hàng đầu.

Chúng tôi mong người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống của Bộ Y tế, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam và chính quyền địa phương; không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, bởi chính những thông tin sai lệch đó mới đang làm tổn thương các em", bà Lê Minh Giang chia sẻ.

Giám đốc Làng trẻ SOS Việt Nam bác đồn sai sự thật trên mạng xã hội - Ảnh 3.Thế giới quy định ra sao về việc cho trẻ dưới 18 tuổi đăng ký hiến tạng?

Quy định về đăng ký hiến tạng có sự khác biệt giữa các quốc gia, đặc biệt về độ tuổi được đăng ký, quyền quyết định của trẻ vị thành niên và vai trò của cha mẹ hoặc người giám hộ.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: hiến mô tạng hiến tạng làng trẻ em làng trẻ SOS SOS Việt Nam

    Dòng sự kiện: Chống tin giả, tin lừa đảo

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