Phường Nha Trang giải trình về hơn một năm chỉ cấp 125 sổ đỏ, hồ sơ từ chối gấp gần ba lần

Đình làng trên đảo Trí Nguyên, thuộc phường Nha Trang (Khánh Hòa), một trong các khu vực nhiều cư dân có nhu cầu cấp sổ đỏ lần đầu - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngay sau khi Báo Tuổi Trẻ vừa đăng bài nêu trên, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết vào tối 6-11 lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Bí thư phường Nha Trang đều quan tâm, yêu cầu UBND phường giải trình về việc cấp sổ đỏ mà báo đã thông tin.

Theo ông Lê Tiến Vĩnh - Phó chủ tịch UBND phường Nha Trang, phường đã có báo với Đoàn giám sát Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa về số hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu mà phường đã chối cấp sổ đỏ cho dân.

Cụ thể, trong gần 15 tháng thuộc giai đoạn được giám sát (kể từ ngày phường được thành lập, hoạt động từ 1-7-2025 đến ngày 30-9-2026), phường Nha Trang đã giải quyết 481 hồ sơ đăng ký. Nhưng trong đó có tới 356 hồ sơ bị từ chối cấp sổ đỏ cho dân với lý do "không đủ điều kiện" cấp (số hồ sơ bị từ chối gấp gần 3 lần 125 sổ đỏ được cấp).

Tại cuộc làm việc giám sát trực tiếp (ngày 5-11 vừa qua) của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân trên địa bàn phường Nha Trang, UBND phường có báo cáo "nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu của người dân tập trung chủ yếu vào các thửa đất tồn đọng chưa kê khai đăng ký qua các thời kỳ, đất khai hoang, lấn chiếm đất do nhà nước quản lý, đất cha mẹ để lại thuộc khu vực đảo Trí Nguyên, Bích Đầm, khu Đề Pô, khu tái định cư sân bay Nha Trang và khu nhà ở quân đội ACC".

Nguyên nhân từ chối cấp sổ đỏ đối với số hồ sơ trên, cũng theo báo cáo của phường Nha Trang, là do có các hạn chế, vướng mắc. Cụ thể, các thửa đất thuộc khu vực Đề Pô (thuộc đất ga Nha Trang) có nguồn gốc do ngành đường sắt quản lý, chưa hoàn thành thủ tục bàn giao cho địa phương.

Theo UBND phường Nha Trang, từ năm 2025 phường đã có văn bản báo cáo kiến nghị với tỉnh. Ngày 17-10-2025 UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao khu đất còn lại tại khu vực Đề Pô Nha Trang cho địa phương quản lý nhưng cho đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa có thông tin phản hồi.

Còn các thửa đất thuộc khu vực khu tái định cư sân bay Nha Trang cũ và khu nhà ở quân đội ACC cũng tại sân bay này thì do "có nguồn gốc liên quan đến đất quốc phòng, chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất, do đó chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân".

Vì vậy, tại hai khu vực vừa nêu, theo phường Nha Trang, sau khi có phương án sắp xếp nhà, đất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì phường sẽ xem xét cấp sổ đỏ đất đai cho dân.

Ngoài các trường hợp hồ sơ không cấp sổ đỏ cho dân mà UBND phường Nha Trang giải trình nêu trên, Báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục theo dõi, phản ánh về những trường hợp dân kêu bị gây khó khăn, từ chối không đúng quy định pháp luật đất đai hiện hành khi dân đăng ký làm sổ đỏ hoặc các thủ tục liên quan nhà đất ở tại phường này.