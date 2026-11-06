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Phường Nha Trang sau hơn một năm thành lập: cấp 125 sổ đỏ, hồ sơ bị từ chối gần gấp ba lần

tác giả
PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

Trong gần 15 tháng kể từ ngày thành lập, phường Nha Trang (Khánh Hòa) đã giải quyết 481 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu nhưng chỉ cấp 125 sổ đỏ. Còn 356 hồ sơ bị từ chối.

Nha Trang hơn một năm cấp 125 sổ đỏ, hồ sơ từ chối gần gấp ba - Ảnh 1.

Một khu vực ven biển thuộc phường Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

UBND phường Nha Trang vừa báo cáo kết quả thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu trên địa bàn phường Nha Trang, kể từ ngày thành phường thành lập, hoạt động đến ngày 30-9-2026.

Phường Nha Trang được thành lập, hoạt động theo sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1-7-2025) trên cơ sở sáp nhập 5 phường thuộc TP Nha Trang cũ là Lộc Thọ, Vạn Thạnh, Phước Hòa, Tân Tiến và Vĩnh Nguyên.

Theo báo cáo của UBND phường Nha Trang với Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn giám sát về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân trên địa bàn phường gần 15 tháng nêu trên, phường đã tiếp nhận 629 hồ sơ đăng ký thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu. 

Trong đó, có 481 hồ sơ đã được giải quyết (còn lại đang giải quyết) nhưng chỉ có 125 hồ sơ đã được cấp sổ đỏ lần đầu. Còn 356 hồ sơ đã bị từ chối, "không đủ điều kiện" cấp sổ đỏ cho dân (gấp 2,84 lần số sổ đỏ được cấp). 

Hiện tại, phường Nha Trang có tổng diện tích hơn 4.832ha. Theo UBND phường, công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Nha Trang tương đối ổn định, phần lớn các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Toàn bộ thông tin kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu đều được niêm yết công khai theo quy định, liên tục trong 15 ngày tại các địa chỉ gồm trụ sở UBND phường Nha Trang, địa điểm sinh hoạt cộng đồng nơi có đất, trụ sở Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường và trên trang thông tin điện tử phường.

Còn tất cả 3 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc cấp sổ đỏ lần đầu trong giai đoạn kể trên, theo UBND phường Nha Trang đều đã được giải quyết dứt điểm, không có khiếu kiện vượt cấp.

Nha Trang hơn một năm lập phường cấp 125 sổ đỏ, hồ sơ bị từ chối gần gấp ba lần - Ảnh 3.Giám sát nhiều cơ quan về cấp sổ đỏ tại Khánh Hòa

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa đang giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu cho dân của UBND tỉnh, các đơn vị liên quan, các cơ quan thuế và tất cả xã, phường.

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PHAN SÔNG NGÂN
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    Chủ đề: Khánh Hòa phường Nha Trang quyền sử dụng đất thủ tục đất đai sổ đỏ

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