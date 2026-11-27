Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 27-11, phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Chính phủ đã, đang và sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới.

Với hệ thống thể chế, pháp luật chuyên ngành giáo dục, theo Phó thủ tướng về cơ bản đã được hoàn thiện đồng bộ. Song vẫn còn những điểm nghẽn trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục, đồng thời, công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

Do vậy Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn này, đột phá về thể chế phải đi liền với đột phá về tổ chức thực hiện, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Rà soát toàn diện, đồng bộ chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa

Với giáo dục mầm non và phổ thông, Chính phủ đang chỉ đạo rà soát toàn diện, đồng bộ chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh.

Trong đó lấy phát triển phẩm chất, năng lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước làm trọng tâm, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.

Việc đổi mới phải có lộ trình khoa học, không gây xáo trộn, đặc biệt, kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm công bằng, khắc phục tình trạng học để thi, chạy theo điểm số, thành tích và ngăn chặn gian lận trong thi cử.

Tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên và mất cân đối cơ cấu đội ngũ, nhất là tại các đô thị, khu vực đông dân cư, trên cơ sở dự báo dài hạn về dân số và quy mô học sinh, tránh dư thừa trong tương lai, phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên ngay trong năm học 2026 - 2027.

Chính phủ đang chỉ đạo sửa đổi nghị định số 116 nhằm thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng giáo viên.

Ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và các địa bàn còn thiếu trường, lớp, bảo đảm mọi trẻ em có cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng và chất lượng.

Đến 2045, phát triển 3 - 5 đại học tinh hoa

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: GIA HÂN

Với giáo dục đại học, Phó thủ tướng nêu rõ Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập, hướng tới giảm tối thiểu 20% số cơ sở, để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, hoàn thành quý 1-2027.

Đồng thời tập trung triển khai chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, 3 - 5 đại học tinh hoa, dẫn dắt sự phát triển của toàn hệ thống.

Rà soát, cơ cấu lại ngành, nghề, chương trình đào tạo phù hợp với mô hình phát triển đất nước, dừng các chương trình đào tạo mà xã hội không còn nhu cầu, ưu tiên các ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược, khoa học cơ bản và các lĩnh vực thiết yếu.

Siết chặt quản lý chất lượng từ điều kiện mở ngành, tuyển sinh đến chuẩn đầu ra, nhất là các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, sư phạm và pháp luật.

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đại học toàn diện, thực chất, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính, thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ...

Với giáo dục nghề nghiệp, cùng với giáo dục đại học, đây là hai trụ cột quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, cần được quan tâm đầu tư tương xứng.

Chính phủ đã cơ bản hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đến nay đã vượt xa mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở theo yêu cầu của Trung ương, với quan điểm sắp xếp, giảm đầu mối phải hướng đến mục tiêu đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo.

Cùng với đó triển khai hiệu quả mô hình trung học nghề, thúc đẩy phân luồng bằng chất lượng và sức hấp dẫn của giáo dục nghề nghiệp...

Về bảo đảm nguồn lực cho giáo dục, Phó thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ bảo đảm tỉ lệ chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục theo nghị quyết 71, tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trong chương trình mục tiêu quốc gia vừa được Quốc hội thông qua.

Theo Phó thủ tướng, đầu tư của Nhà nước giữ vai trò chủ đạo nhưng cần phát huy mạnh mẽ tiềm năng, nguồn lực của toàn xã hội. Vừa qua, Chính phủ đã làm việc với các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đang chỉ đạo xây dựng nghị định riêng về xã hội hóa giáo dục, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng, hợp tác công tư.

Từ đó tạo môi trường thuận lợi, ổn định để thu hút các nguồn lực xã hội, phát triển hài hòa giáo dục công lập và tư thục.

Chính phủ đã chỉ đạo đưa kiến thức, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học từ năm học 2026 - 2027. Đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã được giao xây dựng Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, báo cáo trong tháng 12-2026. Quan điểm là phát huy tối đa những lợi ích của công nghệ đối với giáo dục, nhưng sẽ kiểm soát, hạn chế những tác động tiêu cực đối với học sinh trên môi trường số.