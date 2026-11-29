Nhiều tuyến đường chính tại xã Hòa Thịnh vẫn còn ngập trong nước - Ảnh: MINH CHIẾN

Sáng 29-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại xã Hòa Thịnh, một trong những địa phương thường xuyên ngập lụt ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nhiều khu dân cư và tuyến đường giao thông vẫn còn ngập cục bộ. Nước lũ trên sông Bánh Lái đang rút nhưng khá chậm, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân vẫn chưa thông suốt.

Tại một số tuyến đường chính như ĐH75 nước vẫn ngập sâu tại nhiều vị trí, người dân phải sử dụng máy cày để di chuyển qua lại.

Nhiều hộ dân tranh thủ khi nước rút để dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, đưa đồ đạc trở lại vị trí cũ.

Chị Trần Kiều Trang, người dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, cho biết đợt này nước không lên cao bằng đợt lũ trước đó vào ngày 11, 12-11, nhưng nước rút chậm. Từ chiều tối 28-11, gia đình chị đã chủ động di chuyển đồ đạc lên cao, đến nhà người thân có lầu để trú tạm.

"Nhiều nhà ở sâu trong cánh đồng nước vẫn ngập, sáng nay chưa thể về. Bây giờ chỉ mong trời đừng mưa nữa để nước nhanh rút, bà con còn dọn dẹp, ổn định cuộc sống", chị Trang nói.

Nhiều người dân cho hay rút kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử năm ngoái, nhiều gia đình đã chủ động kê cao đồ đạc, chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm, áo phao và xuồng nhỏ để ứng phó khi nước dâng.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, xã đã thành lập các đội xung kích ứng tực tại các điểm ngập sâu rào chắn, không cho người và xe qua lại. Đến thời điểm này, mưa lũ không gây thiệt hại về người và tài sản.

Nhiều khu vực tại xã Hòa Thịnh vẫn còn ngập sâu phải rào chắn - Ảnh: MINH CHIẾN

Nước sông Đào vẫn còn dâng cao chảy xiết sang đường - Ảnh: MINH CHIẾN

Dòng nước lũ tại xã Hòa Thịnh rút chậm - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhiều ngôi nhà vẫn bị cô lập giữa bốn bề biển nước - Ảnh: MINH CHIẾN

Nước tràn vào điểm trường Tiểu học và THCS Đồng Khởi - Ảnh: MINH CHIẾN

Ghe xuồng được người dân chuẩn bị - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhiều đoạn ngập sâu người dân phải đi bằng xe công nông gầm cao - Ảnh: MINH CHIẾN

Các xe gầm cao là phương tiện giúp người dân xã Hòa Thịnh di chuyển chính - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo thông số vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Hinh, lúc 7h ngày 29-11, mực nước hồ ở cao trình 204,765m/209m. Lưu lượng nước về hồ đạt 207m³/s, lưu lượng vận hành 57m³/s, trong đó lưu lượng xả qua tràn 150m³/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du là 207m³/s. Trong 1 giờ qua, lưu vực hồ không ghi nhận mưa.

Đối với hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ, lúc 7h ngày 29-11, mực nước hồ ở cao trình 101,54m/105m. Lưu lượng nước về hồ đạt 1.225m³/s. Hiện hồ đang xả qua tràn 936m³/s, lưu lượng nước qua các tổ máy phát điện 380m³/s. Tổng lưu lượng nước xả về hạ du là 1.316m³/s, với 12 cửa xả đang mở.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 28-11 đến 4h ngày 29-11), Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Hòa Thịnh 339,6mm, Sơn Thành 317mm và Tuy Hòa 266mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số nơi tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Đáng chú ý, độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại sườn dốc, khu vực ven sông.

Danh sách cảnh báo gồm 47 xã, phường. Trong đó, tại khu vực phía Đông tỉnh, nguy cơ tập trung dọc sông Ba, sông Đà Rằng (phường Tuy Hòa); hạ lưu hồ Lỗ Ân (phường Bình Kiến); dọc sông Bàn Thạch (phường Đông Hòa)... Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở cấp 1.

Người dân xã Hòa Thịnh dùng những vách ngăn nước tràn vào nhà - Ảnh: MINH CHIẾN

Một xưởng may dùng túi ni lông bọc hàng hóa - Ảnh: MINH CHIẾN

Người dân đưa xe lên cầu để tránh ngập, hư hỏng - Ảnh: MINH CHIẾN

Người dân mong nước lũ rút nhanh để dọn dẹp nhà cửa, vườn tược - Ảnh: MINH CHIẾN

Toàn cảnh xã Hòa Thịnh nhìn từ trên cao - Ảnh: MINH CHIẾN

Mưa lũ làm hư đường ống, nhiều khu vực ở xã Đồng Xuân tạm mất nước Do mưa lũ ảnh hưởng làm hư hại tuyến ống cấp nước qua cầu Sông Cô, Chi nhánh Cấp nước số 2 thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên thông báo tạm ngừng cấp nước từ 8h30 ngày 29-11-2026 đến khi khắc phục xong sự cố. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm một phần thôn Long Châu (khu vực Xóm Khẩu), thôn Long Hòa và thôn Tân Bình, xã Đồng Xun.