Người dân đưa xe máy lội qua vùng ngập để đi lên đường Tây Sơn (Quốc lộ 1D) - Ảnh: TẤN LỰC

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại khu vực hồ Phú Hòa, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, nước lũ chảy mạnh, chia cắt con đường Điện Biên Phủ nối xuyên qua khu vực. Nhiều người dân đưa xe máy chạy qua vùng ngập lụt chết máy, phải dắt bộ. Khu vực này có nơi nước đã ngập tới đùi.

Tương tự, khu dân cư tại khu phố 11, phường Quy Nhơn Nam, nước lũ đã mấp mé vào nhà người dân.

Một số hộ đã phải dọn dẹp, kê đồ đạc lên cao hoặc di dời đi nơi khác để bảo vệ tài sản khỏi nước lũ.

Ông Hà Ngọc Ân (60 tuổi, trú khu phố 11) cho hay từ trưa khi thấy nước dâng lên, cả nhà đã dọn dẹp, đưa đồ đạc, thiết bị lên cất trên gác lửng.

Trong nhà, khu nhà bếp có cốt nền thấp hơn nhà khách nước đã tràn vào lấp xấp. Theo ông Ân, đây là vùng thấp trũng của khu dân cư nên cứ có mưa lớn là lại ngập lụt.

Cách đó không xa, vợ chồng bà Trương Thị Phi Loan (64 tuổi) cũng vội vàng kê dọn vật dụng, bàn ghế lên khu vực cao để ngăn ngập nước. Theo bà Loan, dù đã quen với tình trạng ngập lụt, nhưng mỗi lần nước lũ về, cuộc sống của người dân cũng mỏi mệt vì phải tập trung ứng phó.

Khu dân cư tại khu phố 11, phường Quy Nhơn Nam, bị nước lũ dâng lên ngập cục bộ - Ảnh: TẤN LỰC

Trong khi đó, trên tuyến Quốc lộ 1D (đường Tây Sơn), nước lũ đã ngập cục bộ khu vực Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, được lệnh triển khai ra hiện trường chốt chặn hai đầu, ngăn người và xe đi vào vùng ngập lụt.

Theo ghi nhận từ dữ liệu hệ thống đo mưa chuyên dùng, từ đêm qua tới nay nhiều vùng tại phía đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) đã xuất hiện mưa to tới rất to. Cụ thể, từ 19h ngày 27-11 tới 15h ngày 28-11, lượng mưa đo được nhiều điểm phổ biến từ 100 - 240mm tại vùng đô thị Quy Nhơn, An Nhơn, Vân Canh, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão…

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông thuộc các xã, phường:

An Vinh, An Lão, An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức, Quy Nhơn Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An...

Đường Điện Biên Phủ qua khu vực hồ Phú Hòa, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, bị ngập cục bộ chia cắt do mưa lớn - Ảnh: TẤN LỰC

Mưa lớn chia cắt đường Điện Biên Phủ, nhiều người dắt xe máy băng qua đoạn ngập - Ảnh: TẤN LỰC

Nước lũ tràn vào trạm xăng dầu trên Quốc lộ 1D - Ảnh: TẤN LỰC

Nhà dân vùng trũng thấp bị nước tràn vào mấp mé hiên nhà - Ảnh: TẤN LỰC

Vợ chồng bà Trương Thị Phi Loan (64 tuổi), khu phố 11, dọn dẹp kê cao đồ đạc trong nhà tránh lũ - Ảnh: TẤN LỰC