Quảng Ngãi có mưa lớn, nước sông Vệ đã lên trên mức báo động 3 tràn vào nhà dân - Ảnh: TRẦN MAI.

Ngày 28 - 11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện yêu cầu các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn

Công điện do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ký cho biết từ tối ngày 27 - 11 đến sáng 28 - 11, khu vực từ Huế đến Đắk Lắk đã xảy ra mưa lớn.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành tập trung triển khai Công điện số 76 của Thủ tướng Chính phủ theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Đồng thời, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn.

Tổ chức khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Mưa lớn ở Khánh Hòa sáng 28-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đảm bảo an toàn các hầm lò, hồ chứa

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các đơn vị liên quan chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du.

Đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước, hồ xung yếu.

Đồng thời chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39 của Thủ tướng Chính phủ.

Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Ngoài ra cần tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Còn mưa lớn tới 400mm tới ngày 30-11 Theo công điện, lượng mưa phổ biến ở 6 tỉnh thành từ 80 - 150mm. Riêng Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm (Ba Cung 509mm); mực nước sông Vệ (Quảng Ngãi) đã lên trên mức báo động 3. Dự báo từ nay đến sáng 30-11, khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa từ 100-250mm, cục bộ trên 350mm.