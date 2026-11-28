Mưa lớn suốt đêm 27 đến sáng sớm 28-11 tại khu vực trung tâm Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tại Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài suốt đêm 27 đến sáng 28-11. Sáng sớm nay (28-11), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết số liệu cập nhật lúc 5h ngày 28-11, hai hồ Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 đang xả nước qua tràn. Trong khi đó hồ A Vương và Sông Bung 4 chưa xả tràn.

Tại hồ thủy điện Sông Tranh 2, mực nước lúc 5h sáng ở cao trình 172m, lưu lượng nước về hồ đạt 770,76m³/s. Nhà máy đang phát điện với lưu lượng 202m³/s, đồng thời xả điều tiết qua tràn 568,76m³/s.

Tương tự, tại hồ thủy điện Đăk Mi 4, mực nước lúc 5h sáng ở cao trình 254,99m, lưu lượng nước về hồ đạt 380,93m³/s. Nhà máy đang phát điện với lưu lượng 108,67m³/s và xả điều tiết qua tràn 272,26m³/s.

Lưu lượng xả tràn của 2 hồ này tăng liên tục từ đêm qua, mức nước điều tiết cao nhất được ghi nhận từ 3 - 4h sáng nay.

Trong khi đó hồ A Vương lúc 5h sáng có mực nước 364,74m, lưu lượng nước về hồ 38,46m³/s; hồ Sông Bung 4 có mực nước 213,95m, lưu lượng nước về 36m³/s. Mực nước này còn cách xa mực nước dâng bình thường hơn 10m, nên cả hai hồ đều chưa xả phát điện và chưa xả qua tràn tại thời điểm này.

Theo bản tin dự báo mưa lớn phát lúc 3h30 ngày 28-11 của Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực phía nam Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Mưa lớn có xu hướng tăng dần từ đêm qua.

Lượng mưa tính từ 3h ngày 27 đến 3h ngày 28-11 ở phía bắc phổ biến 10 - 40mm, riêng Bà Nà 67,8mm. Phía nam phổ biến 40 - 100mm, có nơi cao hơn như Tam Trà 146,6mm, Xuân Bình 126,4mm và Cù Lao Chàm 125,6mm.

Thủy điện Đăk Mi 4 xả điều tiết trong đợt mưa đầu tháng 11 năm nay - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Dự báo từ sáng sớm 28-11 đến sáng 30-11, các địa phương của thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 350mm, có nơi trên 500mm. Vùng núi có lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Tổng lượng mưa cả đợt từ sáng sớm 28 đến sáng 30-11 tại các xã, phường phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 600mm; riêng vùng núi phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp và các đô thị.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cũng cảnh báo đợt mưa này có thể gây đợt lũ trên mức báo động 2 ở các sông trên địa bàn.

Sơ tán người dân ở khu vực ven sông, có nguy cơ ngập sâu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng có công điện về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn. Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; tăng cường thông tin đến người dân, phổ biến kỹ năng phòng tránh để chủ động ứng phó. Các địa phương phải rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "bốn tại chỗ"; kiểm tra, chủ động sơ tán người dân ở khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.