Đợt mưa mới tại Quảng Ngãi được dự báo sẽ rất lớn, Quảng Ngãi lên phương án ứng phó - Ảnh: TRẦN MAI (chụp tại tỉnh lỵ Quảng Ngãi tối 25-11)

Ngày 27-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công điện số 04 về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Đợt mưa mới tại Quảng Ngãi từ 200-400mm, có nơi trên 500mm

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ đêm 27 đến ngày 29-11, khu vực phía đông và vùng núi của tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng trong hai ngày 28 và 29-11, lượng mưa có khả năng đạt 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Các sông Trà Khúc, Trà Câu, sông Vệ, Trà Bồng có khả năng xuất hiện lũ lớn, đỉnh lũ đạt báo động 2-3. Đáng chú ý, hạ lưu sông Vệ và sông Trà Bồng có khả năng vượt báo động 3. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trung du, miền núi và ngập lụt tại vùng trũng thấp, đồng bằng, ven sông được cảnh báo ở mức rất cao.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương phải rà soát khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan nằm ven sông, suối, vùng trũng thấp và khu vực sườn dốc; kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án sơ tán người dân khi xảy ra tình huống xấu.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở đất. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu kiểm tra, rà soát các mỏ khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và vùng hạ du, nhất là những hồ thủy điện, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và các hồ xung yếu.

Trận mưa vừa rồi khiến nhiều tuyến đường ở đô thị Quảng Ngãi bị ngập, gây khó khăn cho đi lại - Ảnh: TRẦN MAI

Sẵn sàng phương án ứng phó đợt mưa lũ mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương theo dõi, chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện thường xuyên kiểm tra mực nước, tình trạng an toàn công trình; thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa để chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Đối với các dự án đang thi công, các ban quản lý dự án và chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu khẩn trương kiểm tra, rà soát, tháo dỡ đường công vụ, khơi thông dòng chảy; chuẩn bị phương tiện, máy móc, nhân lực để kịp thời xử lý sự cố do mưa lũ.

Tỉnh cũng yêu cầu các chủ đập thủy lợi, thủy điện cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin vận hành hồ chứa theo thời gian thực cho các cơ quan liên quan.

Để đề phòng mưa lũ gây chia cắt, các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị theo phương châm "4 tại chỗ"; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, sẵn sàng triển khai phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời yêu cầu chỉ đạo quyết liệt việc nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông, suối, hồ đập khi có mưa lũ, tại các vùng ngập sâu, nước chảy xiết.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh được giao rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Sở Xây dựng huy động lực lượng, phương tiện xử lý nhanh các điểm sạt lở, hư hỏng trên quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm giao thông thông suốt.