Nam Bộ mưa to trong mùa khô - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 27-11, thời tiết Bắc Bộ mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Quảng Trị phía bắc mưa vài nơi, phía nam từ đêm nay tăng mưa, có nơi mưa to. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Từ chiều nay đến ngày mai, TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa to đến rất to với lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 250mm.

TP Huế, phía đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm/3h.

Nam Bộ mưa dông sẽ tăng rõ rệt hơn cả về diện và lượng. Nhiều nơi mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong ngày trời chuyển nhiều mây hơn, cường độ nắng giảm, cảm giác oi bức tan dần.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 27-11:

TP Hà Nội có mây, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-18 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa vài nơi, riêng TP Huế mưa rào rải rác, từ chiều mưa to đến rất to. Phía bắc đêm và sáng trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa rào rải rác, có nơi mưa to, từ chiều có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, từ chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng, từ chiều tối mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 27-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH