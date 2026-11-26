Chiều 26-11, trời bất ngờ đổ mưa ở nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chiều 26-11, một số khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện mưa rào kèm dông sét, khiến nhiều người bất ngờ khi mùa mưa được xem là đã kết thúc.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa là nhiễu động gió Đông trên cao tác động đến thời tiết Nam Bộ, dù cường độ còn yếu. Bên cạnh đó, rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 3-6 độ vĩ Bắc vẫn đang tồn tại.

Do tác động của các hình thế thời tiết này, chiều tối khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, diện mưa khoảng 1/3 diện tích. Một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cũng cần chú ý tình trạng triều cường dâng cao, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông ở khu vực hạ lưu các tỉnh miền Tây và TP.HCM.

Dự báo những ngày tới, nhiễu động gió Đông trên cao có xu hướng hoạt động mạnh hơn, tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ. Rãnh áp thấp cũng có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc, về gần khu vực Nam Bộ.

Vì vậy mưa tại Nam Bộ có khả năng gia tăng cả về diện và lượng, với mưa rào và dông xuất hiện rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Mưa to trút xuống đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) chiều 26-11 - Ảnh: TRÚC LINH

Mưa to trút xuống các khu vực ở TP.HCM chiều 26-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC - TRÚC LINH