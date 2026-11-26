Hồ Thới Lới tràn, tạo nên một ngọn thác vì mưa lớn - Ảnh: NGUYỄN HUY

Ngày 26-11, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn - cho biết từ sáng 25-11 đến sáng 26-11, địa phương có mưa rất lớn, lượng mưa đo được trong 24 giờ đạt gần 398,2mm.

Mưa trắng trời kéo dài khiến nước tại hồ Thới Lới - hồ nước ngọt hình thành trong miệng núi lửa - dâng cao, tràn qua hồ rồi đổ xuống sườn núi. Dòng nước từ trên cao tuôn xuống tạo thành hình ảnh như một ngọn thác giữa đảo.

Trong khi đó, nhiều tuyến đường và khu dân cư trên đảo bị ngập cục bộ. Đáng chú ý, khu vực Xóm Cầu xuất hiện dòng nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và xe lưu thông.

Nước ngập các tuyến đường ở Lý Sơn vì mưa lớn - Ảnh: NGUYỄN HUY

Trước tình hình này, UBND đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân hạn chế đi qua những tuyến đường ngập sâu, nơi có dòng nước chảy xiết; không đi qua đoạn đường ngập khi chưa xác định được độ sâu và mức độ an toàn.

Người dân cũng cần cảnh giác với các miệng cống, hố ga, giếng sâu và những vị trí bị nước mưa che khuất.

Địa phương đã triển khai lực lượng kiểm tra các khu vực có nguy cơ mất an toàn, theo dõi tình hình tàu thuyền và chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Các trường học được giao chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời điểm mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nước.

"Mưa quá lớn và liên tục dẫn đến ngập cục bộ một số nơi trên đảo. Chính quyền đặc khu Lý Sơn đã sẵn sàng các phương án và lực lượng ứng phó", ông Huy nói.

Lực lượng chức năng ở Lý Sơn đang xử lý các điểm ngập - Ảnh: NGUYỄN HUY

Lực lượng chức năng ở Lý Sơn đang khẩn trương dọn dẹp, khơi thông các điểm ngập - Ảnh: NGUYỄN HUY

Mưa rất lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở trên diện rộng Theo tin cảnh báo của cơ quan khí tượng, từ 9h ngày 25-11 đến 9h ngày 26-11, nhiều khu vực ở Quảng Ngãi có mưa rất lớn. Lượng mưa cao nhất ghi nhận tại Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa) 441mm; Lý Sơn 398,2mm; Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 388,2mm; Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 376,6mm; Bình Tân (xã Đông Sơn) 352,4mm. Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20-30mm, có nơi trên 50mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường, đặc khu. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất ở cấp 1. Trước diễn biến mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu phối hợp rà soát khu dân cư vùng thấp trũng, ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt; tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, ngầm tràn và vị trí mất an toàn, không để người dân đi qua nơi nước sâu, chảy xiết.

Một tuyến đường dân sinh ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập, lực lượng chức năng rào chắn, không cho người dân qua lại - Ảnh: UBND xã Bình Sơn