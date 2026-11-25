Tại khu vực Ngã 5 cũ, nhiều nắp hố ga được mở, biển cảnh báo được dựng lên - Ảnh: TRẦN MAI

Tối 25-11, mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực đô thị phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều tuyến đường bị ngập, có nơi nước dâng cao khiến xe chết máy, nhiều người đi đường phải dắt bộ.

Ngập nặng nhất là khu vực trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, trên đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ. Nước tràn cả cổng chính lẫn cổng phụ khiến việc ra vào bệnh viện của bệnh nhân, người nhà gặp khó khăn.

Đáng chú ý, mỗi khi ô tô chạy qua, nước tạo thành những đợt sóng tràn vào các hàng quán ven đường. Một số xe máy đi qua đoạn ngập bị chết máy, người dân phải xuống xe dắt bộ.

Chị Hương, người nhà một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, cho biết do khu vực trước cổng ngập sâu nên chị phải đi bộ ra đầu đường Nguyễn Trãi nhận đồ ăn mang vào cho cha.

"Mưa quá lớn, khu vực này bị ngập. Có nhiều xe bị chết máy nên tôi dặn chồng đừng chạy xe vào", chị Hương nói.

Để ứng phó, Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Quảng Ngãi bố trí công nhân túc trực, mở các nắp hố ga để hỗ trợ thoát nước. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về nhanh khiến việc tiêu thoát gặp khó khăn.

Tại khu vực Ngã 5 cũ, tình trạng ngập cũng diễn ra. Đoạn đường từ ngã ba Phan Bội Châu - Trần Hưng Đạo đến Ngã 5 cũ chìm trong nước, ranh giới giữa lòng đường và vỉa hè không còn rõ.

Lực lượng chức năng và công nhân thoát nước túc trực tại các điểm ngập sâu, liên tục cảnh báo, hướng dẫn người đi đường chuyển hướng để tránh phương tiện bị chết máy, bảo đảm an toàn.

Ngoài hai điểm ngập nặng nói trên, một số đoạn trên đường Phan Đình Phùng, Hùng Vương cũng bị ngập do mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn khiến việc ra vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi gặp khó khăn vì ngập cục bộ - Ảnh: TRẦN MAI

Mưa lớn còn tiếp diễn, cảnh báo ngập, lũ quét Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 giờ (từ 13h đến 19h ngày 25-11), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) là 146,8mm; Văn phòng thường trực (phường Nghĩa Lộ) 141,6mm; Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa) 118mm; Hành Dũng (xã Phước Giang) 104,6mm và Tịnh Thọ (xã Thọ Phong) 95mm. Dự báo trong 24 giờ tới, các khu vực trên tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương. Các khu vực cần đề phòng gồm Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Trà Bồng, Tây Trà, Kon Plông và một số xã Bình Sơn, Sa Huỳnh, Phước Giang, Vạn Tường. Đồng thời, cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn có thể tiếp tục gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường thuộc các phường, xã như Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Giang, Tịnh Khê, Nghĩa Giang, Tây Trà Bồng, Bình Sơn, Vạn Tường, Thọ Phong, Bình Minh, Bình Chương và Đông Sơn. Theo dự báo, thời gian có nguy cơ ngập cục bộ từ 17h30 đến 21h ngày 25-11, độ sâu phổ biến 0,5 - 0,7m, một số nơi có thể ngập sâu hơn.

Ô tô vất vả chạy qua khu vực ngập cục bộ ở ngã 5 cũ - Ảnh: TRẦN MAI

Một chiếc ô tô phải nhờ cứu hộ vì chết máy - Ảnh: TRẦN MAI

Công nhân đội mưa, nỗ lực thoát nước - Ảnh: TRẦN MAI

Mưa lớn gây ngập cục bộ đúng giờ tan làm khiến việc đi lại của người dân rất vất vả - Ảnh: TRẦN MAI

Nắp ga được mở giúp nước thoát nhanh hơn - Ảnh: TRẦN MAI

Một xe máy bị chết máy trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Từ chiều tối 27-11, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn diện rộng, có nơi trên 600mm Dự báo sau đợt mưa lớn đang diễn ra, từ chiều tối 27-11, khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, có nơi trên 600mm.



