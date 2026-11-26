Những cơn mưa sẽ xuất hiện ở Nam Bộ những ngày tới, thời tiết bớt oi bức - Ảnh: P.Q.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết trong ngày 26-11, thời tiết miền Nam phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, đôi lúc trời chuyển nhiều mây khiến nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong thời điểm chiều tối nay khả năng khu vực Nam Bộ sẽ có những cơn mưa rào và dông xảy ra ở gần khoảng 1/3 diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ mai 27 đến 29-11, mưa dông sẽ gia tăng rõ rệt hơn cả về diện và lượng trên khu vực Nam Bộ. Nhiều nơi có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong ngày trời chuyển nhiều mây hơn, cường độ nắng giảm, cảm giác oi bức xua tan dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mực nước trên các sông, kênh rạch cũng có xu hướng lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Do vậy người dân vùng ven sông rạch ngoài phạm vi bảo vệ của đê bao cần đề phòng ngập do triều cao.

Cụ thể trong 24h qua, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông, kênh và rạch khu vực miền Tây Nam Bộ lên nhanh.

Đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu sông, kênh và rạch khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ biến đổi chậm trong 1-2 ngày tới, sau xuống dần. Mực nước đỉnh triều cao nhất trong đợt này có thể xuất hiện vào ngày 26 và 27-11 và ở mức như sau:

Tại trạm Cần Thơ (sông Hậu) đạt mức 1,95-2m (xấp xỉ hoặc dưới báo động 3 khoảng 0,05m).

Tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) ở mức 1,85-1,9m (trên báo động 3 khoảng 0,05-0,1m).

Tại TP.HCM, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực biến đổi chậm trong 1-2 ngày tới, sau xuống lại. Đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 duy trì đến hết ngày 28-11.