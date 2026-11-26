Nước chảy ồ ạt trên cánh đồng ở Lý Sơn - Ảnh: VĂN HUY

Chiều 26-11, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) - cho biết mưa lớn kéo dài trong 24 giờ qua đã gây ngập úng nhiều khu vực trên đảo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, trong 24 giờ, tính từ 14h ngày 25-11 đến 14h ngày 26-11, trạm khí tượng Lý Sơn ghi nhận lượng mưa lên đến 522,6mm. Đây là lượng mưa đặc biệt lớn, khiến nhiều khu vực trên đảo ngập sâu.

"Chúng tôi chưa xem lại thống kê để xác định chính xác, nhưng trận mưa diễn ra một ngày qua ở Lý Sơn cực kỳ lớn, hiếm gặp", ông Huy nói.

Trên mạng xã hội, người dân Lý Sơn chia sẻ nhiều hình ảnh nước chảy xiết như lũ ống trên các tuyến đường; nhiều nhà dân bị nước tràn vào, ngập sâu; nhiều lối đi trong khu dân cư ở Lý Sơn bị ngập hơn 1m… Đây là cảnh tượng mà nhiều người dân đất đảo bảo "xưa nay hiếm".

Đáng lo ngại, hơn 100ha đất nông nghiệp, chủ yếu diện tích trồng tỏi vụ đông xuân, bị ngập úng, đứng trước nguy cơ mất trắng. Tại các vùng sản xuất trũng thấp như đồng Ruộng, đồng Sũng, nhiều ruộng tỏi chìm trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân.

Mưa lớn cũng làm khoảng 3.000m kênh mương bị hư hỏng, bồi lấp đất đá; khoảng 1.000m đường giao thông bị đất đá vùi lấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Hồ chứa nước Thới Lới đã đầy và tràn nước.

Nhiều nhà dân ở Lý Sơn bị ngập sâu - Ảnh: VĂN HUY

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực di chuyển đồ điện tử lên vị trí cao ráo - Ảnh: VĂN HUY

Trước tình hình trên, chính quyền đặc khu Lý Sơn chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khai thông dòng chảy, khơi thông hệ thống kênh mương, vận động người dân chủ động bảo vệ tài sản, hoa màu; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Theo báo cáo nhanh của UBND đặc khu Lý Sơn, đến thời điểm báo cáo chưa ghi nhận thiệt hại về người và nhà ở. Toàn bộ 57 lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đã được neo tại các vị trí tránh trú an toàn.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ chiều tối 27-11 đến hết sáng 30-11, khu vực phía đông và vùng núi cao tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa lớn, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 250 - 400mm, có nơi trên 500mm.

Nhà dân ở Lý Sơn bị nước tràn vào - Ảnh: V.H.

Nhà văn hóa thôn Đông An Hải cũng chìm trong nước - Ảnh: VĂN HUY

Khoảng 100ha tỏi ở Lý Sơn chìm trong nước, nguy cơ mất trắng - Ảnh: V.H.

Lý Sơn ngập nặng như thế này là hiện tượng hiếm gặp, thậm chí chưa từng có - Ảnh: V.H.

Dù là đảo, nhưng mưa quá lớn khiến nước không thoát kịp ra biển - Ảnh: V.H.