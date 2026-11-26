Nhà bà Phượng (ngã tư Phan Đình Phùng - Triệu Quang Phục) dùng một tấm ngăn hạn chế nước tràn vào nhà - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 26-11, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi phát tin cảnh báo lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý nguy cơ xuất hiện một đợt lũ mới với diễn biến phức tạp, mưa lớn vẫn còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Theo cơ quan khí tượng, hiện mực nước trên các sông trong tỉnh đang dao động theo xu thế tăng, phần lớn ở dưới báo động 1; riêng hạ lưu sông Vệ tại trạm Sông Vệ đã trên báo động 1.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước các sông tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên lưu vực sông Trà Khúc có khả năng đạt mức báo động 1 đến trên báo động 1; các sông Vệ, Trà Câu và Trà Bồng ở mức báo động 1-2.

Đáng chú ý, từ ngày 27 đến 29-11, trên các sông thuộc địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, với mực nước đỉnh lũ trên các sông Trà Khúc, Trà Câu, sông Vệ, Trà Bồng và các sông khác ở phía đông tỉnh đạt mức báo động 2-3.

Riêng vùng hạ lưu sông Vệ và sông Trà Bồng có khả năng vượt báo động 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng lũ lớn lên nhanh trên các sông, suối nhỏ; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, cầu tràn.

Lực lượng chức năng xã Đông Sơn di chuyển người dân đến nơi an toàn - Ảnh: TRẦN MAI

Trước đó, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực ở Quảng Ngãi bị ngập. Từ 9h ngày 25-11 đến 9h ngày 26-11, nhiều khu vực ở Quảng Ngãi có mưa rất lớn. Lượng mưa cao nhất ghi nhận tại Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa) 441mm; Lý Sơn 398,2mm; Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 388,2mm; Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 376,6mm; Bình Tân (xã Đông Sơn) 352,4mm.

Dự báo từ đêm 27 đến 29-11, mưa to đến rất to tiếp tục xuất hiện tại các xã phía đông và khu vực miền núi của tỉnh. Tổng lượng mưa trong hai ngày 28 và 29-11 có thể đạt 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn kéo dài trong khi mực nước các sông tiếp tục tăng làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và chia cắt giao thông. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, không đi qua các ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết và chủ động phương án bảo đảm an toàn khi có cảnh báo sơ tán.

UBND các xã Đông Sơn, Nghĩa Giang, Phước Giang, Tư Nghĩa… đã chủ động chốt chặn các điểm ngập, di dời người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn và sẵn sàng phương án cho các tình huống.

Ông Đỗ Tâm Hiển (thứ 3 từ trái qua) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - kiểm tra điểm sạt lở trên sông Vệ, đoạn qua xã Thiện Tín - Ảnh: T.P.

Nhiều tuyến đường ở đô thị trung tâm Quảng Ngãi bị ngập vì trận mưa lớn và kéo dài - Ảnh: TRẦN MAI

Một người dân sử dụng lốp xe để hạn chế "những đợt sóng" từ đường Phan Đình Phùng tràn vào nhà - Ảnh: TRẦN MAI

Nước ngập sâu, người dân sử dụng tấm chắn, ngăn nước - Ảnh: TRẦN MAI

Dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn ở Quảng Ngãi những ngày đến - Ảnh: TRẦN MAI