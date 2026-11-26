Khu vực trũng, thấp ven sông ở Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ ngập lụt trong những ngày cuối tháng 11 - Ảnh: TP HUẾ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo như vậy, khi thông tin về khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ từ chiều mai 27-11.

Theo cơ quan khí tượng, từ chiều hôm qua đến sáng 26-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, mưa lớn tập trung tại tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi mưa lớn hơn như Lý Sơn 404mm, Trà Khúc, trung tâm Quảng Ngãi 380-400mm.

Do mưa lớn, mực nước các sông chủ yếu dao động xấp xỉ trên dưới báo động 1, riêng sông Vệ trên báo động 1 khoảng 0,5m.

Phần lớn khu vực vùng trũng thấp của trung tâm thành phố Quảng Ngãi (cũ), đặc khu Lý Sơn bị ngập cục bộ và nhiều địa phương vùng đồng bằng bị ngập vùng trũng thấp do thoát nước không kịp.

Dự báo mưa ở Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung giảm dần trong chiều tối và đêm nay.

Tuy nhiên từ chiều mai 27-11, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa lớn diện rộng do không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao.

Dự báo từ chiều 27 đến sáng 30-11, ở khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Do ảnh hưởng của mưa lớn này, từ ngày 28-11 đến 1-12, trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Dự báo đỉnh lũ trên sông ở Quảng Ngãi lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3. Các sông ở thành phố Huế, phía đông Gia Lai lên báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2.

Nguy cơ ngập lụt diện rộng ở khu vực đồng bằng ven biển, vùng trũng, thấp ven sông các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện yêu cầu các tỉnh, thành từ Huế đến Khánh Hòa triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các địa phương phải bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Đồng thời chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét Dự báo khoảng chiều mai, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C. Khu vực Hà Nội không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.